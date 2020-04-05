中国瑞幸咖啡严重"兑水" 重刑重罚否?

被捧为“中国星巴克”再因伪造业绩狠跌的瑞幸咖啡，可能遇上更严重的法律诉讼。21世纪经济报导引述多名法律专业人士表示，瑞幸咖啡造假风波可能触动美国证监会调查，而证监会可能会同司法部开启针对公司及相关责任个人的刑事调查，集体诉讼和证监会罚款将导致公司几近破产。

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据中央社今天说，中国瑞幸咖啡业绩灌水重跌，可能遭千亿罚款25年监禁。

消息引述21世纪经济报导引述多名法律专业人士表示，瑞幸咖啡造假风波可能触动美国证监会调查，而证监会可能会同司法部开启针对公司及相关责任个人的刑事调查，集体诉讼和证监会罚款将导致公司几近破产。有陆媒说，瑞幸咖啡高层可能面临25年以下的监禁，此外，还有约112亿美元的天价索赔。

21世纪经济报导引述多名法律专业人士表示，瑞幸咖啡造假风波可能会触动美国证监会调查，而证监会可能会同司法部开启针对公司以及相关责任个人的刑事调查，集体诉讼和证监会罚款将导致公司几近破产。报导引述理论经济学博士后刘安表示，若参考美国安然公司的案例，公司必然会收到美国证监会的天价罚单，也不排除从交易所下市的可能性。

其次，美国司法部可能启动证券欺诈刑事调查和起诉。如果不能达成刑事和解，董事会成员将面临最高不超过25年的监禁，具体要根据造假的情节和事实，由美国的法院来最终认定。该报道引述上海汉联律师事务所合伙人宋一欣则指出，瑞幸咖啡可能还要面对来自投资者的钜额集体诉讼，粗略计算，一旦开始集体诉讼，瑞幸咖啡的赔偿可能达112亿美元的天价。若最终采取和解，集体诉讼赔偿的范围大概是投资者损失的20%至50%。

据老虎证券投研团队认为，瑞幸市值最高时有129亿美元，即便以60%计算股东的平均成本，流通股股东的损失至少也有数亿美元。

不过，瑞幸咖啡在2018年的营收只有8.4亿元，亏损16亿元。

据报道称，虽然情势看来不妙，但瑞幸咖啡董事长陆正耀今天上午还是发文表示，全国数千家门店，数万名员工还在正常运转，“无论独立委员会的最终调查结果怎样，我都会承担应有的责任”、“我说‘元气满满’，是要给小伙伴们打气。这个时期，我们更要稳定住运营，持续服务客户。”陆正耀还说：“出事以来，我非常羞愧、痛心”，他又称过去两年公司跑的太快，现在狠狠地摔了一跤。

该报道称，瑞幸咖啡2日公告，经内部调查发现，公司2019年伪造人民币22亿元的业绩。瑞幸2019年1至9月的销售业绩也不过29亿元，严重财务灌水的消息让瑞幸在美股价暴跌逾8成，开盘后更5次触发熔断。

中国证券监督管理委员会则已经表态，强力谴责瑞幸咖啡的造假行为，定会依法严办。

据华尔街日报稍早指，瑞幸咖啡披露员工虚报2019年销售额，股价暴跌70%。瑞幸咖啡周四披露，该公司COO刘剑和其他几人在去年第二季度至第四季度期间捏造部分交易，虚增销售额总计人民币22亿元。该公司股价周四暴跌70%，至6.62美元的纪录低点。

瑞幸咖啡(Luckin Coffee, LK)表示，该公司报告的2019年销售额中有大部分系由几名员工伪造。瑞幸咖啡是星巴克在中国的新锐竞争对手，自称是中国门店数量最多的咖啡连锁店，于2019年在纳斯达克市场上市。

总部位于厦门的瑞幸咖啡周四表示，一项内部调查发现，该公司首席营运官和其他几人在去年第二季度至第四季度期间虚增营收总计人民币22亿元（合3.1亿美元）。这一资讯的披露标志着瑞幸咖啡遭遇令人咂舌的崩塌。该公司由一名中国企业家于2017年创立，在不到两年的时间里从初创公司发展成为上市企业，这种迅速成长在全球范围内也不多见。

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