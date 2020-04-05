印度上联合国人权理事会控告中国隐瞒病毒致全球蔓延 索赔20万亿美元

中国武汉发生的新冠肺炎在全球蔓延至一发不可收拾，印度律师协会近日将中国政府告上联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council），要求中共就隐瞒疫情导致病毒全球大流行，追讨20万亿美元（约155万亿港元）的赔偿。目前，该案件已在美国德州联邦法院入禀起诉。

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据苹果日报今天报道说，新冠肺炎疫情，诉讼索偿$155万亿！印度入禀国际法庭挑战中共政权。消息称，印度律师协会提出国际申诉，就中国政府隐瞒疫情索偿20万亿美元。

消息说，印度地缘政府和国际关系学术期刊《Great Game India》报道，国际法学家委员会（International Commission of Jurists, ICJ）和印度律师协会已向联合国人权理事会提出申诉，就武汉肺炎病毒蔓延全球，给世界人民造成严重的身体、心理伤害，以及巨大的经济和社会危害，要求中国作出赔偿。

据印度律师协会主席兼国际法学家委员会主席阿加瓦拉（Adish C. Aggarwala）在诉状中写道：“鉴于中共秘密开发大规模杀伤人类的生化武器，我们谦卑地祈求，联合国人权委员会可以要求和命令中共，向国际社会及其成员国，尤其是印度，作出应有的赔偿。”

该报道称，据申诉人进一步指出，中国政府在疫情初期有意审查讯息，隐瞒真相，并封杀李文亮等医生的预警，同时，“中国政府没有充份对感染者的旅行进行管制，从而导致他们进一步污染了世界”。

苹果日报说，阿加瓦拉在申诉书中还提到，疫情大流行对印度经济造成的影响，包括商品供求不平衡，以及边缘化人口的迁移，“印度的经济活动被停摆，反过来又对该国的本地经济以及全球经济造成了极大的打击。”

该报道称，申诉书还指出，中共精心策划了一个“阴谋”，企图在世界范围内传播武汉肺炎病毒，此举违反《国际卫生条例》、《国际人权和严重违反国际人道主义法和世界人权宣言》条款的规定。因此，印度向联合国人权理事会投诉，要求中共作出20万亿美元的赔偿。

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