新冠病毒未消 中国仍报有新确诊

疫情下中国武汉2020年4月5日 一名戴口罩女子从隔离护栏钻出 照片

中国今天新冠病毒疾病疫情状况，4日中国新增30确诊，5例为来自广东的本土病例。此外，新增47例未出现症状的感染者，50例解除医学观察，尚在医学观察的则有1024例。

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据中央社今天报道说，中国新冠肺炎昨天一天新增30确诊，其中5本土病例来自广东。

据中国国家卫生健康委员会上午在官网通报，4日0至24时，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增确诊病例30例，其中25例为境外输入病例，5例为本土病例（广东5例）；新增死亡病例3例（湖北3例）；新增疑似病例11例，均为境外输入病例。

当日新增治愈出院病例213例，解除医学观察的密切接触者1869人，重症病例减少36例。

境外输入方面，现有确诊病例697例（含重症病例18例），现有疑似病例107例。累计确诊病例913例，累计治愈出院病例216例，尚没有死亡病例。

未出现症状的感染者（中国官方称无症状感染者）方面，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增47例，其中境外输入无症状感染者16例；当日转为确诊病例3例，皆为境外输入3例；当日解除医学观察50例（境外输入8例）。尚在医学观察的1024例（境外输入244例）。

据该报道说，截至4月4日24时，据中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1376例（其中重症病例295例），累计治愈出院病例7万6964例，累计死亡病例3329例，累计报告确诊病例8万1669例，现有疑似病例107例。

累计追踪到密切接触者71万3110人，尚在医学观察的密切接触者1万7436人。

据官方报告，疫情重灾区湖北省没有新增确诊病例，新增疑似病例及现有疑似病例皆挂零。新增治愈出院病例183例（武汉183例），新增死亡病例3例（武汉3例），现有确诊病例648例（武汉644例），其中重症病例267例（武汉264例）。

累计湖北省治愈出院病例6万3945例（武汉4万6794例），累计死亡病例3210例（武汉2570例），累计确诊病例6万7803例（武汉5万8例）。

中央社说，香港特别行政区累计确诊862例（出院186例，死亡4例），澳门特别行政区累计确诊44例（出院10例）。

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