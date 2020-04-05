海外旅行团成为台湾境外移入新冠肺炎病例一大来源

海外旅行团已经成为台湾新冠肺炎境外移入案例的一大来源。疫情指挥中心今天宣布，日前返台时被查出有6人感染新冠肺炎的捷克奥地利旅行团，昨天再度查出又有3人确诊，总计这个17人的旅行团，已经证实有9人确诊，其中四十多岁的导游不幸去世，成为台湾第三个新冠肺炎死亡个案。

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这个捷奥旅行团是3月5日到14日出团，指标个案是一位五十几岁的妇女，她返台入境时就因发烧被拦检确诊，当时检疫单位要求全团其他成员全部居家隔离14天，并针对妇女的同游家人、旅行团的导游，和其他3名团员采检，陆续都确诊，导游不幸去世。

没想到的是，入境时官方评估只需隔离，不需采检的其余11名团员中，有一对夫妻，在居家隔离期间(4月3日)出现腹泻症状，起初以为是吃坏肚子，直到心脏科回诊，才被医师通报采检，确诊新冠肺炎。于是官方紧急针对当初入境时没有采检的所有团员采检，到今天为止，确认这个17人的旅行团已经有9人确诊。其余8人采检后都呈现阴性。

除了捷奥旅行团群聚事件外，台湾官方数据显示，另外还有三起旅行团群聚，分别是土耳其旅行团，17人出国、13人感染新冠肺炎回台；美国旅行团，10名团员中有6人确诊返台；之前还有一个埃及旅行团，全团32人，返台时10人确诊。

由于台湾近期的确诊案例中，有将近一半是在居家检疫或居家隔离期间确诊，而且陆续出现过去未没有的新症状，如味觉、嗅觉丧失，和腹泻等。疫情指挥中心决定，将不明腹泻纳入新冠肺炎通报条件；另外，对于目前正在居家检疫或居家隔离者，从今天起，增设七天「自主健康管理」，提醒少去公共场所、外出要戴口罩。

挥官陈时中指出，未来居家检疫者解除隔离前，将请重新检视过去14天的症状，如果有被忽略的症状，就会采检。

具体做法是，在届满十四天解除隔离前，被隔离者会收到关怀简讯，内容主要提醒，隔离检疫期间是否曾发生嗅觉、味觉丧失或腹泻，只要有任何不适，应立即与各县市政府关怀中心联系，经医师评估认定是否需要采检。

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