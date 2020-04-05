港媒指美《外交政策》刊文：世卫如何变成中国共犯

美国杂志《外交政策》（Foreign Policy）4月2日刊出题为〈世卫如何变成中国新冠肺炎疫情的共犯〉的文章，分析北京在全球公共卫生领域的影响力。文章提到，中美国际角力已经延伸到公共卫生领域，并形容新冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情下，世界卫生组织（World Health Organization）便是北京的伙伴。

广告 继续浏览后续

据香港01指新冠肺炎《外交政策》刊文：世卫如何变成中国共犯。

香港01称，该文章指出，世卫从中国获取资金，并于多个层面依赖中国共产党，北京从起初已经成为引领世卫。总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）会见中国国家主席习近平前，世卫不加批判重复中方有关疫情的资讯，无视台湾医生的警告。直到两人会面后，世卫才宣布将疫情列为国际公共卫生紧急事件，世卫专家之后才获准访华。

世卫也热衷于传播北京的讯息。组织专家访问中国后撰写报告，盛赞北京的防控措施。不过世卫却忽略负面外在影响，例如经济损失、未能治疗非新冠肺炎患者、心理灾难和人权代价。

伦敦大学亚非学院（SOAS University of London）中国研究院院长曾锐生认为，中国党政府最大的成功之处在于引导世卫关注中国抗疫的正面部份，忽略负面部份。他指，中国政府的政治宣传虽然无视早期失误，以及抗疫措施的个人、社会和经济代价，但当世卫正面描绘中方，文宣也显得可信。

据文章提到，世卫的确对问题视而不见。例如世卫发言人曾指中国通报并隔离所有经实验室确诊的患者，但中方4月初才公开无症状感染者，而无症状患者也符合世卫的确诊定义。对此世卫的解释是“每个国家都有自己的报告准则”。另外文章指出，未知访华的世卫专家是否充分了解实际情况，世卫亦未有在报告列出实际公众参与的管理方式。

《外交政策》批评世卫不加批判，与北京统一口径。

德国墨卡托中国研究中心（Mercator Institute for China Studies）的学者奥尔贝里（Mareike Ohlberg）认为，世卫和中国极度统一的口径是警号。大部份访华专家团的国际成员缺乏语言能力，也不熟悉中国。奥尔贝里指，世卫的声明显然深受中共影响。她表示，很多专家从最初不加批判重复来自北京的资讯，并宣讲对世卫和中国政府的信心，对此感到意外。世卫报告合理强调武汉市民的英雄奉献，“不过重要的是世卫不要矮化自己成为中国政府的工具”。奥尔贝里也指，中国政府不想外界知道，人民遭受什么苦难。

英格兰公共卫生局（Public Health England）和皇家国际问题研究所（Royal Institute of International Affairs）的公共卫生专家达尔（Osman Dar）指，中国与其他试图扩展影响力的国家无异。他表示，世卫的诞生是出于殖民时期欧洲列强召开的国际卫生会议，以及美国扩张主义政策。自此，世卫由西方强国控制和影响，过去20年，中国等国家开始于全球卫生领域增加影响力。

据该文指，“人权观察”组织（Human Rights Watch）中国部主任理查森（Sophie Richardson）认为，从人权角度而言，“威权主义对健康有害”，“我们可能永远无法清楚了解病毒如何传播，谁人死亡和其死因，以及谁无法获得治疗”。她表示，现在世界正在承受中国政府审查制度的后果，“这个问题不止现在会出现，将来也可能再有”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅