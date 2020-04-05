猫咪传染新冠病毒否 包括石正丽专家说法不一样

近期中国学界有关猫咪是否感染2019年冠状病毒（SARS-COV-2、COVID-19）的论文有两篇，均是发表在bioRxiv网站的预印本文章。3月30日的第一篇证明，猫可能易感，狗则不易感；第二篇是4月3日发表，显示猫咪会感染新型冠状病毒。消息称武汉猫群SARS-COV-2 阳性率超过10%。负责这项调查的研究团队4日发布声明澄清，样本猫属武汉特定密切接触者所饲养，没有证据表明猫会传染人。此前比利时也传出有猫咪受感染，疑出现弃猫潮。

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据中央社今天报道说，有研究团队指结论被误读 ，无证据显示猫会传人。

该报道称，中国媒体日前报导，武汉猫群SARS-COV-2 阳性率超过10%。负责这项调查的研究团队4日发布声明澄清，样本猫属武汉特定密切接触者所饲养，没有证据表明猫会传染人。

近期中国学界有关猫咪是否感染2019年冠状病毒（SARS-COV-2、COVID-19）的论文有两篇，均是发表在bioRxiv网站的预印本文章。3月30日的第一篇证明，猫可能易感，狗则不易感；第二篇是4月3日发表，显示猫咪会感染新型冠状病毒。第二篇论文引发大陆媒体关注，纷纷以“武汉猫群SARS-COV-2阳性率超过10%”为标题报导，进而被渲染成“有超过10%的猫咪感染新型冠状病毒”，加上比利时也传出有猫咪受感染，恐出现弃猫潮。

报道说，对此，研究团队4日发布声明澄清说，论文提到血清中和抗体阳性率为10.8%，是基于武汉特定密切接触者的猫个体检测结果，来源包括新冠患者密切接触者，以及疑似有传染源接触史的猫。声明强调，其余89.2%的猫均呈抗体阴性。此外，所有猫都透过qPCR检测（使用商业化试剂盒）病毒核酸均为阴性，且无临床症状，传播风险极小。声明指出，有媒体或个人提到“猫群感染”是错误解读，没有证据显示猫群大面积感染。提醒大家：避免猫咪与患者及疑似患者接触，研究团队反对遗弃猫咪的行为。

报道称，这份研究报告由华中农业大学金梅林院士团队与邹忠副研究员、武汉病毒所石正丽研究员合作完成，抽取武汉地区141例猫的血清，其中102份在COVID-19暴发后采集，39例是疫情爆发前（饲主未感染新冠病毒）采集，作为空白对照组。

自媒体“赛先生”也采访论文研究团队教授金梅林指出，研究对象来源是“有针对性的”，即可疑的特定猫咪；重点针对康复者家庭，或是疫情期间被遗弃、托管在收养所与宠物医院里的猫。据她从研究角度说，样品是特定的猫，例如去已经康复的患者家庭采样，所养猫的血清抗体相对较高；如果去偏远地区或非疫情地区调查，且不存在人感染及相关传染源，猫就不可能被感染，所以不该片面解读为“超过10%的猫呈现阳性”。

据金梅林指出，猫咪到底是什么情况下接触到传染源，就不得而知了。从样本猫的临床观察，这些猫都没有症状，体征正常、没有发病；看护猫咪的人也没有症状和不适，“正常家庭的宠物，只要不接触传染源，一般是没有问题的”。

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