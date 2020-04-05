王全璋今出狱被急送济南隔离 外卖鲜花小哥全遭捕

据苹果日报今天报道称，王全璋出狱后，李文足于下午近6时更新王全璋消息，指负责送外卖、鲜花的速递员被带到派出所。李文足在twitter写道，“下午1点，我给全璋叫了外卖、定（订）了鲜花，快递顺利进了小区，送到了全璋手中；下午峭岭姐也给全璋定了鲜花，4点50，花店老板给峭岭姐（另一名709家属）打电话，派送人员被带到派出所去了。”未能与丈夫团聚的李文足禁不住问：“现在不让快递给全璋送餐，全璋吃什么？”

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苹果日报据该报道说，709最后一人王全璋出狱被送到济南住所，送外卖、鲜花速递员被捕。

“709事件”最后一名在囚内地维权律师王全璋今日（5日）刑满，按内地惯例会在凌晨时段出狱，但他即使如期离开山东临沂监狱，仍无法立即与至亲家人相见，因为狱方事先张扬以疫情严重为由，要强送王文璋回家乡济南隔离14天。王全璋的妻子李文足今早（5日）发Tweet写道：“全璋上午9点多给我打了电话，全璋出狱了。他早上5点多从监狱离开，现在在济南自己的房子里。济南的房子本来是租出去了，警察把租户赶走了，然后把全璋送到了济南的房子里。全璋用社区工作人员的手机打的，所以只说了这几句话。他说下买了手机再跟我联系。”李还贴上一家三口的照片，表达全家团圆的盼望。

报道称，李文足于下午近6时更新王全璋消息，指负责送外卖、鲜花的速递员被带到派出所。李文足在twitter写道，“下午1点，我给全璋叫了外卖、定（订）了鲜花，快递顺利进了小区，送到了全璋手中；下午峭岭姐也给全璋定了鲜花，4点50，花店老板给峭岭姐（另一名709家属）打电话，派送人员被带到派出所去了。”未能与丈夫团聚的李文足禁不住问：“现在不让快递给全璋送餐，全璋吃什么？”李文足昨表示，王全璋的姊姊王全秀昨日遭多名便衣人员阻止前往接弟弟出狱。李文足好友、维权律师江天勇的妻子金变玲则留言鼓励：“王全璋要真自由！”

该报道说，而709案中另一位维权律师李和平，其妻子王峭岭昨晚在Twitter，向司法部与公安部发公开信，呼吁当局要吸取训戒武汉肺炎吹哨人李文亮医生的教训，不要再迫害法治吹哨人，让王全璋刑满之后继续陷入与家人分离的悲剧中。

王全璋因颠覆国家政权罪被囚4年半以来，其声音于昨日首度曝光。他在狱方安排下与李文足通话。李文足多次要求王全璋出狱后要回到北京，二人的孩子王广微亦要求父亲返回北京的家。王全璋表示目前疫情严重，需要先到济南隔离一段时间，叫李文足不用到监狱接他。王全璋又强调一家人必会再在一起，但需要有个过程，着她理解。

通话中，李文足多次询问王全璋的情况，担心他所在的监狱有疫情不安全，但王全璋未有回应，并叫李文足不要再说。

该报道指出，日前，李文足已接获狱方通知，王全璋要到济南隔离14日，其间家人不得探望。当时李已经反对安排，认为山东监狱是借疫情打压，软禁丈夫。李文足当时强调要继续抗争，维护团聚权利外，更担心是丈夫服刑的监狱已爆发武汉肺炎，甚至王全璋已经染病。

至昨日，李文足在网上发布消息，指王全璋的姊姊王全秀，早上被多名便衣公安堵在公司内，不准她离开接弟弟出监。由于之前王全璋在家书中强调，要家人在昨日带一双运动鞋给他出狱，现在官方突然不准唯一可接王全璋出狱的人离开工作地点，令李文足更感焦急，担心“全璋出狱没有鞋穿啊”！

苹果日报说，王全璋刑满后旋即被送去济南隔离14日，禁止与家人见面。事件引起国际关注，11个国际人权组织周五（3日）发起联署，指“王全璋律师及其家人已经受够苦了”，促请中国政府守法和尊重他的人身自由，让王全璋出狱后立即返回北京与妻儿团聚，并确保他获释后不会被软禁，停止骚扰或迫害王及其家人，以及确保王的儿子享有平等教育权利。

报道称，有份联署的中国维权律师关注组主席何俊仁接受法国国际广播电台访问时承认，对中国这极之邪恶的政权已失去希望，但仍然要发声抗议。他又预料王在14天后也不会有真正的自由，只是“由一个小监狱转去大监狱”。

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