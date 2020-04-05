缅甸枢机貌波促中共就疫情祸及全球道歉及赔偿评论指中国甩祸失败

与中国友好的缅甸，其枢机主教貌波（Charles Maung Bo）撰文，指北京政府隐瞒武汉肺炎疫情，又打压吹哨人，以致疫情蔓延，须为此负责，要求中国国家主席习近平及他领导的中共向所有人道歉和赔偿，注销其他国家的债务，以支付有关国家应对疫情的费用。

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根据世界卫生组织，截至今(5日)早，武汉肺炎已蔓延全球208个国家和地区，超过100万人感染，近6万人死亡。到疫情结束时，预计全球死亡人数将达数百万。

身兼亚洲主教团协会主席的貌波2日在宗教网站天亚社撰文，这位曾获教宗方济各赞扬关心人权的枢机指责中共处理疫情时犯了道德过失，是天主教高层自疫情爆发以来对中国政权开的第一枪，亦是首个亚洲国家重要人物就疫情批评习近平政府。

貌波在文章指出，在疫情一事上，中国把世人蒙在鼓里，惹起国际反对，并循此追究法律责任和索偿。他引述英国南安普敦大学的流行病学模型指出，如果中国能早一周、两周或三周采取负责任的行动，受病毒感染的人数将分别减少66%、86%和95%。但中共的失策引发武汉肺炎蔓延全球，造成数以千计人命丧失。

他续称，北京政府须为它对疫情消息的打压、谎言与腐败而令武肺蔓延负上主要责任，而非要中国人民，他说，任何人都不应对中国人进行种族仇恨来应对这场危机。事实上，中国人民是这病毒的首批受害者。

貌波阐释说，病毒初现时，中国压制相关消息。中共不单没有保护公众和支持医生，反而灭了李文亮医生等吹哨人的声音，而试图报道疫情的公民记者亦「被失踪」或遭软禁。当真相初被揭开，中国又拒绝接受其他国家的援助，美国疾病控制及预防中心被北京冷待了一个多月，甚至是与中国政权密切合作的世卫也遭排拒门外。

另一方面，中共先是利用数据大大低报其感染规模，其后又指控美军制造疫情，貌波指出，中共的谎言和政治宣传把全球数百万人的生命置于危险之中，而这亦体现了中共日益专制的性质，中国近年严厉打压言论自由和严重侵蚀香港的自由、人权与法治，便是例证。

他认为，透过中共对新型冠状病毒那不人道和不负责任的处理，证明它是对世界的威胁。中国过往曾为世界作出巨大贡献，但因着其可耻的过失和打压，须对席卷全球的大流行病负责：由拥有无上权力的习近平及其领导的中共政权向所有人道歉，并就其造成的破坏作出赔偿。

时事评论员吴志森在其节目中指出，貌波的评论措词之强硬，令人出乎意料，而这出自与中国友好的缅甸的具影响力人物，亦反映中国如何利用文宣亦不可抹掉武肺令超过百万人受影响的事实，而由于中国因为隐瞒、不作为以致疫症蔓延的事实亦会刻在历史上。

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