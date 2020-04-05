香港现首宗疑似医院感染武肺个案加警长中招近350人须受检或隔离

香港一名老翁与一名武汉肺炎「假阴性」病患在院内同处病房内外两日后，确诊感染，香港大学专家袁国勇相信，老翁最大机会是在院内受感染，若果属实，将会是香港首宗医院感染个案，是疫情严重的警号，但预料出现2003年沙士时一间医院病房成爆发源头的机会甚微。

广告 继续浏览后续

不过，受院内感染影响，224名病人和医护须接受病毒测试；而另一名警长确诊，亦令至少120名警员可能须要进入检疫中心隔离，至于他执勤时接触的市民仍未计算在内。

香港昨(4日)天新增17人确诊武汉肺炎，令病例增至863宗。当中一名93岁患者，早前因中风入住博爱医院，其病房外的临时增设床位住了一名测试呈「假阴性」的33岁男子，两床相隔约6呎，二人共处两天后，33岁男子其后再检测呈阳性，遂搬离普通病房，老翁本月1日出院，三天后发烧及呕吐，再入院时确诊。卫生防护中心传染病处主任张竹君说，二人共处一病房是老翁的唯一高危因素。

港大微生物学系讲座教授袁国勇等昨午视察医院后表示，老翁最有可能是在院内被年轻患者感染，暂时未能肯定传播途径。至于会否出现2003年沙士时威尔斯医院8A病房般爆发，他相信，像当年般严重的机率很微，因为现在的个案没有使用高浓度氧气或其他呼吸辅助器，但不排除再有零星感染个案出现。

医院管理局表示，病毒有可能透过间接接触传播，故病人入住的两个病房的74名病人须接受隔离检疫和进行病毒测试，另约150名曾接触老翁的医护及职员亦要检测。

另外，西九龙机动部队一名46岁男警长昨天亦确诊感染武肺。警方表示，患者使用机动部队行动基地内的设施，根据卫生署指示，约120名曾使用有关设施的警务人员可能须要进入检疫中心。

警方表示，确诊警长在过去两星期曾参与反罪恶巡逻及人群管理行动，包括3月31日晚上的「8.31事件」七周月悼念活动后的冲突，执勤时有戴口罩，本月2日感到不适，求医后确诊。

至今共有4名警员确诊或初步确诊，新确诊警长与早前已染病的31岁男警员同属石峡尾警署，但并非同一小队，当局正调查二人是否有接触。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅