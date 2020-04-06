中国查处1120万件不合格出口防疫物资 含994.1万只口罩

据中国海关总署4月5日晚发布的最新数据显示，自3月31日以来，在贸易、邮件、快件、跨境电商等渠道，共查获非清单企业生产或无医疗器械产品注册证书的医疗物资1120.5万件，其中口罩994.1万只，防护服15.5万套，新冠病毒检测试剂108.5万份，红外测温仪2.4万件。

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根据中国商务部、海关总署、国家药品监督管理局3月31日联合发布的《关于有序开展医疗物资出口的公告》的最新规定，从中国出口的新冠病毒检测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温计等5类产品必须取得中国国家药品监管部门相关资质，符合进口国、地区质量标准要求。海关总署的声明指出，该部门根据中央、国务院决策部署，对于《公告》所列医疗物资，实施100%单证审核，重点验核品名、数量与申报是否相符，外观是否霉变、有无污染/污化、是否超出保质期、是否破损及侵权，以及是否存在夹藏夹带、掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格商品冒充合格商品等情况。声明称，公告发布以来，海关在贸易、邮件、快件、跨境电商等渠道，共查获非清单企业生产或无医疗器械产品注册证书的医疗物资1120.5万件，其中口罩994.1万只，防护服15.5万套，新冠病毒检测试剂108.5万份，红外测温仪2.4万件。

声明还同时发布了三个在多地查处的典型案例，包括查获伪瞒报新冠病毒检测试剂出口情事；4月1日，北京海关在空运渠道布控查获北京某生物科技公司将出口的新冠病毒检测试剂伪报成“快速检测试纸卡”，逃避海关监管情事，涉及新冠病毒检测试剂300盒等。声明强调，海关郑重提醒，对于海关查获的出口医疗物资违法违规行为，将依法依规对涉事企业进行严肃处理。近期，随着新冠肺炎疫情在全球各地的肆虐，各国依赖和进口中国医疗物资的需求也迅速提升。与此同时，包括菲律宾和荷兰等国都相继出现中国进口物资被指存在质量问题的事件，对此中国外交官员也在第一时间给予回应并澄清。

4月2日，针对荷兰媒体关于部分当地医院一线医务人员使用的中国产口罩因“不合格”被召回的报道，中国商务部外贸司二级巡视员刘长于回应称，“荷兰公司采购的这批口罩是个人防护用的非医疗用口罩，企业在出口时也做了说明。中方希望国外采购方在产品使用前进行相应质量检验，严格按照产品适用范围和操作规程正确使用。如在采购和使用中出现有关问题，建议双方企业按商业化原则妥善协商解决。”

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