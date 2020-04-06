中国驻法使馆刊文：西方舆论把疫情政治化 向中国“甩锅”

中国驻法大使馆4月5日刊文写道，“一场突如其来的疫情以近乎惨烈的方式证明，人类是命运共同体。唯有团结合作，才能共克时艰。但在西方舆论中，总有人喜欢把疫情政治化，对中国进行无端指责和污名化，把中国当成‘替罪羊’，向中国‘甩锅’。”

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中国驻法大使馆在当天刊登了一篇题为，“‘自知者不怨人’——一名中国驻法国使馆外交官对新冠肺炎疫情的观察”的文章。文章称，“近期，针对中国的指责主要集中在‘中国原罪论’、‘中国延误论’、‘中国产品质量低劣论’、‘中国掩盖疫情死亡人数真相论’，并称中国把抗击疫情中的对外援助作为开展‘影响力外交’、‘宣传外交’的工具，想填补美国领导力缺失的真空，怀有地缘政治图谋。”文章续称，“‘中国原罪论’值得一驳。世界卫生组织以及美国、欧洲、中国等各国科学家的研究早已表明，新冠肺炎疫情虽然始发于武汉，但病毒不一定源自中国。有美国科学家认为，病毒可能已经在人类中传播了数年，甚至数十年。新冠病毒源头问题虽然尚无定论，但这是一个科学问题，理性的做法是把它交给科学家去研究，听取世卫组织的专业意见，采用中性的名称，而不应炒作病毒来源问题对中国进行污名化攻击。”文章还称，“至于‘中国延误论’，更是无稽之谈。”

文章提到，“最近，我们看到欧洲媒体炒作中国出口欧洲的口罩、检测试剂质量低劣问题，一时引起轩然大波。我们向中国驻西班牙、捷克、荷兰等国使馆了解情况。他们表示，经向驻在国有关部门了解，原因不是质量问题，而是外方使用操作不当，或是把不同种类口罩适用范围弄错。相关国家政府已做出澄清。但西方媒体只报道出现问题，不报道后续澄清。这类事件若发生在西方国家，只会被当作技术问题来看待，最多是商业纠纷。但出现在中国身上，就会被说成是政府的错，即使发生的事情只是商业采购行为，与中国政府无关。”

文章另指，“更令人蹊跷的是，这几天突然冒出一些关于‘武汉死亡人数被低估’的报道。消息来源是美国当局控制的两个舆论战工具。它们假借一份‘美国情报界的机密报告’称，中国政府对新冠肺炎病例总数和中国死于该病毒的人数都存在瞒报。美国自由亚洲电台更是根据武汉7座殡仪馆每天的火化能力是2000具遗体，由此推断出武汉因新冠病毒肺炎死亡人数达4万人，而不是官方公布的2500多人。他们还以武汉疫情结束后集中发放骨灰盒排队人数众多为佐证，一口咬定中国隐瞒实际死亡人数。更有所谓‘中国专家’断言称，中国这么做是为了尽快重启经济。”

对此，《纽约时报》在4月3日刊登了题为“CIA称中国官方疫情数据严重失实”的报道。报道引述美国现任和前情报官员的说法，指美国中情局(CIA)至少从2月初开始就一直警告白宫，中国严重少报了新冠病毒的感染数，并且根据美国的抗击病毒预测模型计算，中国的数字不可靠。稍早时，彭博新闻社则率先报道了CIA对中国少报确诊数和死亡数的评估。《纽约时报》的相关报道指，美国官员淡化了上周发给白宫的一份情报报告中的发现，报告称，CIA数周来一直告诉白宫官员，不要相信北京提交给世界卫生组织的数字。此外，自由亚洲3月27日的报道则提到，“本周一开始，武汉7家大型殡仪馆每天向死者家属发放500个骨灰盒，令民众更相信，官方公布的死亡数字与现实相差相当远，民间提出多个推算死亡人数的版本。”

报道续称，“有武汉居民说，3月23日开始，湖北武汉武昌殡仪馆接受死者家属领取骨灰，家属在领取过程中全程免费,包括所有的火化费用也是免费的，骨灰盒也由政府赠送。殡仪馆方面称，争取每天发放500个骨灰盒，尽力在清明前做好发放工作。据财新网披露，仅在汉口殡仪馆，两天即到货5000个骨灰盒，这是官方公布武汉肺炎死亡数字的两倍。有网民推算武汉七家殡仪馆每天合共发放3500个骨灰盒。3月23日至清明节4月5日共12天，累计发放42000个骨灰盒。”

近日，美国总统特朗普在白宫防控疫情通报会上当谈及中方数据时声称，“相对我们看到的和报道的，这些数字好像有点少了，我说的时候是出于好意，但是我们和他讨论了这个问题，”他说。“没太说数字，主要是说他们做了什么、做得怎么样。”这篇中使馆的文章并写道，“西方反华势力的舆论战套路就是如此：先假借情报机构或专家之口编造谎言，然后发动媒体集中进行炒作。他们不怕被‘辟谣’，因为谎言会像病毒一样瞬间传播到全世界。即使最后谣言被拆穿，他们污蔑抹黑中国的目的已达到。”

文章还说，“为什么这时候炒作‘低估死亡人数’的说法？当前欧美国家疫情飞速发展，感染人数呈指数级增长态势，死亡人数也在惊人地增加。截止目前，美国确诊病例已超过30万，死亡8000多人。疫情发展令许多西方人忧心忡忡，也令其反思为什么中国能控制住，他们却做不到？‘低估数据论’能让某些政客、媒体心安理得地为本国控制不住疫情、病例增加速度之快、死亡人数之多找到合理的理由。”文章最后写道，“法国一位专家撰文指出，中国同美国及其盟友正在围绕新冠疫情进行一场‘宣传战’。依我看，如果有什么宣传战的话，中国是以事实为依据，宣传自己的抗疫成就，而美国等西方国家的某些人则是无视事实，编造谎言，糊弄本国民众。”

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