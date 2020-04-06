中巴再爆争议 巴西部长指中国是瘟疫大流行之源

巴西教育部长温特劳布指中国是新冠病毒之源引发北京愤怒。北京星期一要求巴西政府予以澄清。几日前，巴西总统博索纳罗之子、巴西议员爱德华多.博索纳罗引发了两国关系危机，他谴责中国“独裁政权”隐瞒了有关新冠病毒的信息。

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中巴关系一波未平一波又起。巴西教育部长溫特勞布周六发推说，“中国有一个统治全球的计划”。他还表示，中国是新冠病毒全球大流行的源头。

这位部长发推自问：“从地缘政治的角度看，谁会从这一全球危机走出后变得更强大？”，“在巴西，究竟谁会是这一主宰全球计划的同盟者？”这位部长说“巴西”二字时，模仿中国人口音。他指中国有一个企图统治世界的蓝图。

中国驻巴西大使杨万明发推谴责巴西部长的言论是“荒谬的，可蔑视的”，而且是“极端种族主义!”

杨万明称，“中国政府要求巴西政府正式予以澄清”。他称，可以肯定两国人民都站在反种族主义和维护传统友谊一边。

溫特勞布并未退缩，星期一，这位部长继续要求中国应该在对抗疫情中做出更多。他说：“如果中国卖给我们1000个呼吸机，我会跪在大使馆门前道歉”。

法新社报道说，爆发这一争议的时刻，正是巴西全力抵抗新冠疫情的时刻，并希望能从中国订购相应的医疗物资。

根据巴西卫生部长上周解释，不知出于何种理由，北京上周拒绝了巴西相关订单，尤其是购买呼吸机的订单。

巴西是拉美国家中中国的第一大商贸合作伙伴国，也是拉美国家中遭疫情冲击最严重的国家，目前已确诊11000多病例，死亡将近500人。

巴西是中国主导的金砖五国的重要成员，不过，两国的关系近来一波三折，巴西总统博索纳罗之子、巴西议员爱德华多.博索纳罗日前一系列声明引发北京愤怒，最让北京愤怒的是他指责北京政权是“独裁政权”。并称新冠病毒是“中国病毒”。

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