北京严防在俄华人从陆地口岸返国

俄罗斯疫情形势似乎突然变得并不乐观，大批在俄华人准备返国，航空口岸无法进入，从陆地口岸返回。周一传出的消息显示，在俄罗斯的中国人正在通过黑龙江口岸返回，中国国务院总理李克强周一强调：经中国陆地边境输入风险上升。要求守住边境防线。详情请听安德烈介绍：

广告 继续浏览后续

为避免“新冠倒灌”，中国最近以来一直通过航空管控预防海外留学生大批返回。星期一，北京更专门开会强调陆地口岸管控措施，这意味着从中国广大的陆地边界返回本国的人越来越多。

在中国黑龙江卫健委公布的海外进入中国的38起“输入病例”中，黑龙江3月5日新增20例境外输入病例，超过当天中国全国38例境外输入病例的一半。据指出，这20人全部从俄罗斯进入黑龙江，所有人都是从莫斯科飞往符拉迪沃斯托克(中国旧称海参崴)的中国公民，他们随后经过中国的绥芬河口岸入境。

据指出，中俄边境主要口岸中黑河和同江已经关闭，因此回国的中国人全部压到了绥芬河口岸，绥芬河有一条铁路、两条公路与俄罗斯连接。为防堵中国人返国大潮，黑龙江宣布7日起至13日临时关闭。根据中国媒体报道，近日来中国东北边境返国人潮持续增加中。

中国人急于从俄罗斯返回大约与俄罗斯疫情突然变得并不乐观有密切关系，根据最新消息，俄罗斯6日一日之内确诊增加近1000人，其中591起确诊出现在莫斯科。俄罗斯确诊累计6343例，死亡累计47例。

俄罗斯4月4日发布的官方统计数字说，目前俄罗斯新冠病毒确诊病例已达4371例，43人死亡，有333人治愈出院。感染病例已遍布全国多数地区，大约三分之二都集中在首都莫斯科。莫斯科和莫斯科州两地3月下旬后开始逐渐封城，其他各地随后跟进。与中国相接壤的远东几个地区均出现感染病例，滨海边疆区几天前出现首次死亡病例。

中国国务院总理李克强6日主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议，要求对所有边境口岸入境人员实行闭环管理。

李克强称，目前返国人数经陆地边境输入风险上升。根据统计，近日中国陆地口岸入境确诊病例数，已超过航空口岸入境确诊病例数。

李克强要求“坚持群防群控，压实各方责任，守住社区、口岸、边境等防线”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅