受新冠疫情冲击 中国首季度46万家公司倒闭

自香港方面消息，受到新冠肺炎疫情蔓延及“封城”等防控病毒传播政策影响，中国第一季度有超过46万家公司停止营业，其中过一半的公司营业已超过3年。

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据《南华早报》周一的报道显示，依照从天眼查收集到的数据，上文提到在第一季度倒闭的46万家公司，包括运营执照被取消的公司，以及自我宣布停止营业的公司，还包括26000家从事出口的企业。报道称，在同一季内，中国国内新注册企业数量也大幅下跌，从今年1月至3月，大概有320万家新注册公司成立，较去年首季下跌29%；而新成立的公司大都在传统经济强省如广东等。

报道指出，中国经济今年首季有收缩风险，是1976年来首次，而中国政府正试图重振经济，以免这种情况出现，但首季企业倒闭数量增加，反映出中国在重振经济方面面对挑战。对此，来自法国兴业银行的经济师姚伟和米歇尔·林（音译）分析称，“中国基本上控制了新冠疫情的暴发，疫情对其国内供应链的影响也大多得到稀释”。他们续称，“然而，还是有迹象表明（疫情）给国内需求带来了具有持续性的破坏，此外其他国家经济受到封城影响所将带来的外部冲击正在迅速地到来”。

在珠三角地带的东莞，不少当地工厂和店铺因受到近来国际需求的突然下跌而出现关门和空无一人的景象。报道指，东莞劳工部门在上个月表示，三月份，由于海外订单枯竭，该市一家本地的手提袋和玩具生产出口企业，东莞奇妙玩具公司因此倒闭。当地政府已命令工厂的厂主支付未付的员工工资。

值得一提的是，如果资不抵债的公司想要取消其公司注册，则需要通过申请破产程序或出示清算报告，以确认其没有未偿债务或履行其他义务。对此，来自北京市奋迅律师事务所和贝克∙麦坚时国际律师事务所的合伙人李海峰（音译）介绍称，一旦股东或债权人申请破产，法院可能要花费数月的时间才能受理此案，随后还要进行漫长的核查，要通过债权人会议和资产出售等。

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