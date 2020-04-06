回应财务造假 瑞幸咖啡董事长陆正耀：我个人非常自责

当地时间4月5日上午，针对瑞幸咖啡涉嫌22亿财务造假一事，瑞幸咖啡董事长陆正耀在微信朋友圈二度回应表示，“我个人非常自责。无论独立委员会的最终调查结果怎样，我都会承担应有的责任。过去两年公司跑得太快，引发很多问题，现在狠狠地摔了一跤，我作为董事长难辞其咎！借朋友圈向所有人诚挚道歉——对不起大家！”

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4月2日晚，近年来在中国国内迅速崛起的瑞幸咖啡宣布，经调查显示，其首席运营官（COO）刘剑以及部分员工伪造交易价值大约22亿元人民币。自该公告发布后，瑞幸咖啡开盘走跌，仅两个交易日过后，瑞幸股价从26.2美元狂泄而下，累计下跌80%，股价目前报4.94美元。而作为中国第一家与星巴克叫板的企业，瑞幸咖啡发展速度堪称“神速”，截至2019年年底，直营门店数达到4507家。这意味着瑞幸咖啡完成2019年开店4500家的目标，门店也超过星巴克，成为中国市场第一大咖啡连锁品牌。

事实上，瑞幸咖啡自爆存在内部造假的第二天，瑞幸大股东、董事长陆正耀在4月3日发朋友圈配图打气称：“今天更要元气满满！小伙伴加油！”此后，不仅是陆正耀，瑞幸咖啡官微也两度发图鼓励，提出“今天要元气满满”。对此，陆正耀最新解释称，“是要给小伙伴们打气。这个时期，我们更要稳定住运营，持续服务客户。”他还表示，“过去两年公司跑的太快，引发很多问题，现在狠狠的摔了一跤，我作为董事长难辞其咎！借朋友圈向所有人诚挚道歉。”

陆正耀在朋友圈写道，“感谢很多朋友的关心问候。出事以来，我非常羞愧、痛心。瑞幸创业初衷是想做一杯好咖啡，服务千万用户。但是造假事件出来后，让太多人失望、受伤！包括一直信任我们的投资人、合作伙伴，喜爱我们的消费者，还有兢兢业业的瑞幸员工和他们背后的家人。”他最后提出，“我接受一切质疑和批评，并会尽全力挽回损失！”

稍后，5日下午，瑞幸咖啡官微也发布了道歉声明。瑞幸称，对于此次涉嫌财务造假事件，及其所造成的极恶劣影响，瑞幸咖啡在此向社会公众致以最诚挚的道歉。声明称，涉事高管及员工，现已被停职调查。瑞幸咖啡董事会已委托由独立董事组成的特别委员会及其委任的第三方独立机构，进行全面彻底调查。另就顾客所关心的是否后继续营业问题，瑞幸还指，“与此同时，公司会持续服务社会，保持正常经营，稳定员工和门店业务。”

2019年5月，正是陆正耀带领瑞幸咖啡成功在美国纽约纳斯达克证券市场上市。2020年1月31日，知名做空机构浑水(Muddy Waters Research)发布匿名做空报告，质疑瑞幸咖啡财务造假和商业模式存在缺陷。瑞幸咖啡在2月3日发布简短声明，否认做空报告全部质疑

值得一提的是，针对瑞幸咖啡强调是COO刘剑带领几名下属伪造出22亿的说法，一些分析人士指出，瑞幸的灵魂人物主要为董事长、CEO、以及投资人三方，财务数据造假在2019年2月份就已经发生，所以说COO带领员工伪造出22亿收入可信度并不是很高。

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