新冠病毒：中国已出口近40亿副口罩

2020年1月31日，在中国上海的一家口罩厂。

中国当局周日表示，自3月初以来，中国已向与新冠病毒流行的国家出售了近40亿副口罩，同时还要关心消除那些对出口医疗设备质量的忧虑。

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据法新社报道，尽管中国国内的新感染病例人数有所减少，但是北京仍然鼓励医疗设备生产厂家，在其他国家面临设备短缺的时候增加生产。新冠病毒大流行已在全球导致65000多人死亡。

据中国海关总署官员金海称，自3月1日以来，中国已向50多个国家出口了38.6亿副口罩，3750万件防护服，1.6万个呼吸器和284万个新冠病毒检测试剂，出口总值达到102亿元人民币（合13.3亿欧元）。

不过，一些国家抱怨从中国进口的医疗设备的质量。荷兰在3月28日宣布，从中国进口的130万副口罩中60万副被退回，原因是质量不符合标准，佩戴时，口罩不能和脸部线条吻合，且有的过滤装置不能正常使用。

中国的回复是，制造商已经“明确指出（口罩）不是用于外科手术”。

西班牙也在3月底也退还了，一家没有授权的中国公司发送的上万个有缺陷的新冠检测试剂。

中国官员周日回应了有关中国医疗设备质量的新闻报道，称报道“没有反映出全部事实”。中国外交部负责人姜凡说：“实际上有几个因素，例如中国的使用标准和习惯与其他国家不同。使用不当会引起人们对产品质量的怀疑。”

法新社指出，这些言论与中国外交部发言人华春莹上周发表的评论相互呼应。华春莹一再要求西方媒体不要将问题“政治化”或是“炒作”她的发言 。

北京刚刚收紧了有关与新冠病毒有关的医疗设备出口的规定，要求产品既要符合中国标准，也要符合进口国的标准。

药监局器械监管司官员张琦还说，中国将新冠病毒的检测试剂的生产能力提高到每天四百万份以上。

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