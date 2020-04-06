方方日记英文版《武汉日记》预计8月18日上市

中国作家方方在今年年初针对湖北武汉当地新冠疫情暴发后所写的，反疫情发展和记录疫情下日常点滴的方方日记英文版预计将于8月18日上市。此书英文版《武汉日记》，将由英文读物中五大出版社之一的哈珀柯林斯出版社（HarperCollins Publishers）出版。

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方方本名汪芳，祖籍江西省彭泽县，生于江苏省南京市，成长于湖北省武汉市，中国当代女作家，曾任湖北省作家协会主席。1955年出生的她此前曾于2016年发表过长篇小说《软埋》一书，这部小说讲述了一位在土改中失去惨痛记忆的老妇人的故事引发广泛关注。早年间，她曾于1982年发表了小说处女座《大篷车上》等小说和散文书籍。自武汉当地新冠肺炎疫情于今年1月20日被官媒公开后，自25日开始，身在武汉的作家方方以日记的方式，记录“封城”后她在这座城市的所见所闻、所思所感，直到3月25日停止，共计60篇。

这些日记内容涵盖了武汉疫情的主要情况及作家对疫情发展和社会舆论关注点的观察，包括市民生活的不便，以及对部分政府政策的质疑和批评等。方方日记连续发表期间在中国社会引起广泛讨论，有人认为这些日记是“社会的良心”，但也有人指责这些日记不符合中国防控疫情的“主旋律”，“没有传播正能量”。在最后一篇日记中，方方对向她日记进行攻击和批评的“极左分子”作出回应，并强调“正因为此，我要一次又一次地说：极左就是中国祸国殃民式的存在！他们是改革开放最大的阻力！如果听由这股极左势力横行，放纵这种病毒感染全社会，改革必定失败，中国没有未来。”她在这篇日记最后还引述《新约圣经》提摩太后书第4章第7节的经文说，“那美好的仗我已经打过了；当跑的路我已经跑尽了；所信的道我已经守住了”。

值得一提的是，方方3月30日曾通过微博还抛出了一张题为“武汉封城日记”，落款为“方方著”的疑似其日记中文版图书。对此她澄清说，“不知道这本书是谁编的，也不知道是否以此盈利。如有对外销售，实乃违法。请知情者向相关部门举报。我自己目前是没有出版任何一本与疫情相关的书。也未出版日记。特此说明。 ​​​​”根据哈珀柯林斯出版社相关预售网页显示，方方日记英文版将于今年8月18日向全球英文读者面世。

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