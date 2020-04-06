约翰逊病情恶化转入重症监护室 指示外交大臣拉布必要时暂代首相职务

英国政府发言人宣布，感染新型肺炎的英国首相约翰逊病情恶化，已转入重症监护室治疗。约翰逊并已指示外交大臣拉布暂时代理首相的职务。

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法新社报道，10天前被确诊感染新冠病毒的约翰逊在周日住进位于伦敦市中心的医院。

英国政府发言人周一晚表示，周一下午，首相约翰逊病情恶化，在他的医疗团队建议下，已转入重症监护室接受治疗。发言人并指出，约翰逊已指示外交大臣拉布需要的时候暂时代理首相职务。

法国总统马克龙周一晚发推特上表示支持约翰逊，希望他能够尽快战胜病魔。

不过，此前约翰逊还在医院乐观地表示，他已就新冠病毒疾病症状接受例行检查，目前他“精神很好”，并与他的政府内阁保持联系。 约翰逊还推文说，“基于医生的建议，我入院进行一些例行检查，因为我仍有新冠病毒疾病症状。我的精神很好，并与我的团队保持联系，我们共同抗疫，确保大家安全”。

约翰逊的发言人此前也表示，约翰逊在伦敦盖伊和圣汤玛斯医院（Guy's & St Thomas' Hospital）度过舒服的一晚，他精神很好。由于他“持续出现症状”，仍在“接受观察”。

约翰逊在10天前确诊感染新冠病毒，并在家中展开自主隔离。英国政府周日称，这次是为“预防起见入院接受检查”。

另外，欧盟批准英国提500亿英镑保护伞计划帮助民间企业。英国的这项500亿英镑“保护伞”计划，旨在资助民间企业不被新冠疫情击垮。

法新社报导，英国虽已在1月底脱离欧盟，但欧盟法律在脱欧过渡期结束前依然适用。 英国已拨出资金，准备对关键企业提供直接补助与补助性公共贷款，同时鼓励研究如何预防、处置和治疗新冠肺炎。

欧盟执委会周一发布声明，证实将允许英国的500亿英镑计划过关。英国上月公布的另外两项数额较少计划，之前也获得欧盟执委会批准。 英国3月23日下令关闭非必要商业活动与服务，为期3周，以遏制新冠疫情扩散。到目前为止，英国已有超过600人死于新冠肺炎。

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