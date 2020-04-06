美国新型肺炎死亡人数破万 科莫：“我们低估了疫情 正在付出代价”

美国新冠病毒肺炎死亡人数周一突破一万人，累计确诊超过34万7千例，位于全球排首位。纽约州州长科莫表示，不管是否达到峰值都不能松懈。他说，“我们从第一天起就低估了疫情，我们正在为此付出代价”。另外，关东地区美军基地进入公共卫生紧急事态。

广告 继续浏览后续

据美国霍普金斯大学周一发出的统计，新冠病毒疫情在全美造成的死亡人数已达10335人，排在意大利（15877人）及西班牙（13055人）之后，位于全球第三；而美国确诊34万7003例，位居第一。

在疫情严重的纽约州，单日有接近600人死亡，新增确诊8600多例，累计超过13万例。法新社报道，纽约州仍是美国疫情最严重的地区，纽约州周一宣布，延长限制措施到4月29日。纽约州州长科莫表示，将关闭学校及停止非必要商务活动的措施延长到本月29日。科莫认为，目前不是放宽社交距离规定的时候，反而要加强执行有关规定，对违反者要加倍罚款到1000美元。

不过科莫在每日记者会上表示，入院和死亡等近期数据显示，纽约州的疫情危机可能处于平稳期，纽约州死亡人数已经连续两天持平。纽约州人口2000万，新冠肺炎已造成4758人死亡，确诊13万例。科莫并指出，州医护系统的承受力达到上限，医院所面对的压力不能持续。

科莫说，不管是否达到峰值都不能松懈。他说，“我们从第一天起就低估了疫情，我们正在为此付出代价”。“香港，韩国都犯了这样的错误，我们不能再犯错误”。

到目前为止，自新冠病毒肺炎在中国武汉爆发以来，全球确诊病例突破130万例，死亡人数超过7万2千人。

另据报道，由于东京新冠疫情扩大，驻日美军司令部周一宣布，包括横田、横须贺等关东地区美军基地进入公共卫生紧急事态，将采取严格措施，控制疫情进一步蔓延。 驻日美军司令部声明称，根据公共卫生紧急事态宣言，将向各基地指挥官赋予必要权限采取相关对策，以保障在美军设施内工作生活的军人，市民以及军人家属的健康。紧急事态实施期限到下月5日。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅