东京都为移住酒店的新冠感染者提供公费食宿

到4月6日为止，东京都内感染者新冠病毒者累计达到1116人，除去死亡和出院的人外，住院者共1034人，超出东京准备的感染病床数，都政府为优先救治重症患者，4月7日起开始，将轻症患者和无症状感染者转移至酒店等住宿设施，对于转移、餐食、隔离等费用，将用公费支付。

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日本依据《感染症法》，在1月28日的内阁会议上决定了新型冠状肺炎列为“指定感染症”的方针，无论日本人和外国人，在对这种感染症进行治疗时，将由日本用公费负担检查费与医疗费，而东京都这次也为转移至酒店等住宿设施的患者公费提供转移、餐食、隔离等费用。

东京都7日展示了上述感染者接受疗养及医学观察的酒店。该宾馆是位于中央区的“东横INN东京站新大桥前”。移住酒店的患者以24小时内没有出现37.5度以上发烧的感染者为对象，从7日开始，患者们将依次移住该酒店，最终将入住100人左右。

东京都到4月2日为止，保证了700张适合新冠病人入院的床位，当时入院患者已达628人，4月4日感染者增加到892人，已远远超出所准备的病床数，因此在东京都4月3日决定，租借东京都内的酒店，让轻症者和无症状病毒携带者移住酒店，以解决病床不足的危机。到4月6日为止，东京都感染者已达1116人，7日又有超过80人感染。东京都知事小池百合子在4月6日的记者会上表示，现在已确保1000张病床，本周末将扩大到1700张床位，今后以确保4000张床位为目标。

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