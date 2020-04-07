任志强下落公开 习近平或下重手

在任志强的朋友和“精神朋友”四处呐喊，声援，在舆论密切追究任志强的下落之后，北京纪委终于公开他的下落了，官方让他“消失”如此之久的理由是“严重违纪违法”，但没有任何进一步说明的细节，违纪，违什么纪，违法，哪一条？从官方的语调看，任志强处在不自由状态，不知道被”隔离“在什么地方？官方轻描淡写一句”违纪违法“，也让人遐想，任志强会被”高高举起，轻轻放下“吗？那只背后的无形之手又会是谁？但从官方简短而语焉不详的通报看，有分析人士认为任志强这次面临的形势不太妙。

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任志强违了什么纪

北京市西城区纪委监委周二通告称：北京市华远集团原党委副书记、董事长任志强涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。通告完全没提到任志强涉嫌违反对纪律。

官方没有一个字关于任志强违纪违法的说明，但一些分析人士指出，所谓“违纪违法”，大家心知肚明。任志强的”违纪“，就是公开声讨习近平的那篇檄文。按照中共的传统，即便官方最终给任志强定下更严重的罪名，也可能不会明确点出任志强写的那篇海内外震动的文章，因为他们害怕更多人知道。

任志强的这篇文章就是在习近平召开17万人“抗疫”视频大会之后经过多人转发，最后形成一个无数人争相阅读的奇特的网络现象。他在文中谴责当局封锁信息，控制新闻：”中国武汉肺炎疫情的暴发，恰恰验证了‘当媒体都姓党’时，‘人民就被抛弃’了的现实。没有了媒体代表人民利益去公告事实的真相，剩下的就是人民的生命被病毒和体制的重病共同伤害的结果。"

中共似乎意识到耽误了应对新冠疫情的重大时机，有可能终有一天被追责的时候，习近平突然从最初的不动作转为“我亲自指挥亲自部署”抗疫。但是，任志强不点名但是非常无情的讥讽了“亲自指挥”者的真面目："那里站着的不是一位皇帝在展示自己的‘新衣’，而是一位剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑。尽管高举一块又一块的遮羞布试图掩盖自己根本就没穿衣服的现实，但丝毫也不掩饰自己要坚决当皇帝的野心，和谁不让我当皇帝，就让你灭亡的决心！"

任志强对这场“亲自指挥”的抗疫有非常深刻的认知，对这场疫情为何爆发为一场旷世大瘟疫更有清醒的表述："中国执政党用隐瞒前期疫情暴发的原因，靠后续封城的举国之力，骗取了世卫组织的信任，并赢得了国际的称赞。但身历其中的中国人却难以再次欺骗。生活在言论自由的民主国家的人，也许并不知道没有新闻自由与言论自由的痛苦，但中国人知道这次疫情的暴发和所引发的一切本不应出现的痛苦，都来自于这个严禁新闻自由与言论自由的体制。"

北京当局在终于无法继续隐瞒关押任志强的事实后，找到了一个理由：“违纪违法”，但是又不敢多说一句他违了什么纪。有分析指出，指责任志强违纪违法的核心，就是他写了这篇不点名批评习近平---抗疫无能，却是一个渴望权力的小丑，是一位剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑。

任志强的言论为什么受到特别关注

为什么体制内外，海内外那么多的人对这篇文章有那么大的兴趣，综述一些分析，大约第一，这是一篇出现在习近平正在全力准备庆功，却被公开指着鼻子“骂皇帝“的文章，他指责习近平独裁专制，错误处理新冠疫情，还要揽功，“亲自指挥”，结果成为一个脱光了衣服的小丑皇帝。语言犀利，一个体制内的人发出如此针对共产党一号人物的怒吼，罕见。

第二，与任志强的身份特殊有密切关系，任志强是一位红二代，同时是一位房地产商，亿万富翁，但奇特的是他后来逐渐转型为一个公知，常常对社会问题发言。2016年，习近平称，中国的新闻媒体都必须为党服务，在微博上拥有几千万粉丝的任志强立即回击，他说新闻媒体应该为人民服务，而不是为政党服务，否则人民就将遭殃。 很快，他的微博帐号被取消，他被留党察看一年，护照被没收，家人不许离开中国等等。

第三，任志强在中共高层内部有相当的人脉，他与中国国家副主席王岐山的私人关系是一个公开的秘密，任志强曾经在一部自传中披露王岐山有时会在深夜打电话给他并聊上几个小时。因此曾有分析者怀疑，认为任志强公开站出来指着习近平骂，与王岐山难脱干系，但另外的分析则指出，了解中共党内运作的人知道，到这种地步，王岐山不可能在背后保护任志强，任志强也不可能事先告诉王岐山要写一篇声讨习近平的文章。

任志强失踪以后，王岐山鲜少露面，最近的一次植树活动中，习近平和中共政治局全体常委，以及有着第八常委之称的中国国家副主席王岐山一起参加植树活动，暂时平息了有关王岐山可能已出局的疑问。

高高举起轻轻放下几无可能？

从北京当局出面证实任志强被以违纪违法调查，官方似已做好了处理的准备，本台曾援引分析人士指出，为什么任志强消失后出现了那么多难以查实的传闻，有人认为这一诡异的现象说明中国人心浮动，政局微妙，而大权在握的习近平实际上不得人心。习近平最后会放过任志强吗？比较乐观的分析认为：习近平现在有点骑虎难下，如果严惩重判，会受到党内各方的异议和政治压力，如果轻放，有可能造成其他人群起效仿。

但是，北京纪委官网现在公布任志强涉严重违纪违法被调查，似乎没有了任何可以周转的余地？有分析认为，习近平现在应下了决心，不会轻易放过任志强。新冠疫情冲击，习近平政权面临更严峻更不利的形势，愈是这种时候，习绝不会对任何异议者，尤其来自体制内的一方，显示手软。

从任志强一方去看，他对剥光了衣服也要坚持当皇帝的统治者厌恶如此之深，恐怕早已做好了最坏的打算。

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