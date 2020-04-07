康复者血浆治疗新冠 韩国两年长病患康复 法国开始临床实验

两名感染新冠病毒的韩国年长患者在接受康复者血浆注射后全部康复，在等待疫苗出世之前，法国三月七日起进行血浆疗法实验。据指每个新冠痊愈者带有抗体的血浆可拯救三到四人的生命。

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法新社报道，血浆疗法就是将新冠病毒痊愈者具有抗体的血液注射到重症患者身上，从而帮助重症患者清除体内的病毒。

主治两名重症患者的韩国汉城塞布兰斯医院的一位医生表示，血浆疗法对治疗重症患者有明显疗效。不过，他表示，必须通过大范围的临床试验才能证明这项疗法的有效性。

两名韩国患者其中一名71岁，男性，在接受注射一名20多岁年轻的痊愈者具有抗体的血浆及类固醇治疗后，病情才得以好转。另外一位患者，女性，67岁，之前使用对抗疟疾类药物治疗以及使用HIV药物和氧气治疗后都没有效果， 但在接受新冠痊愈者血浆治疗和注射类固醇后，身体逐渐康复。

根据法新社报道，使用痊愈者具有抗体的血液，在治疗其他诸如埃博拉以及SARS等传染病时都产生了显著疗效，但只是在小范围内进行。

法国巴黎几所大医院从3月7日开始，对60几名重症患者进行血浆疗法实验。目前在美国、中国也在进行类似的实验。

据指出，被称之为“超级英雄”的新冠痊愈者献出的带有抗体的血浆，有可能拯救三到四人的生命。但在未进行大规模临床试验之前，专家指对血浆注射的效果仍不可过分乐观。

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