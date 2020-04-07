武汉正式解封恢复对外交通强化小区管控

新冠疫情爆发地中国武汉在封城两个半月后周三凌晨正式解封，恢复对外交通。市疫情防控指挥部强调“零新增”不等于“零风险”，湖北省政府周二晚通知，要求各地继续强化社区管控。

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据报道，武汉周三凌晨所有路障已经撤除，恢复铁路、民航、水运、公路及城市公共交通运行，出城交通大致顺畅，旅客无须量体温或展示健康“绿码”。

据铁路公司表示，周三将有276班列车经武汉驶往各地，其中54班由武汉开出，预计约5万5千名旅客坐火车离开武汉。 不过，据市疫情防控指挥部说，离汉通道解封后，仍要继续实行严格的小区出入管理，重点排查“无症状感染者”，康复后检测呈阳性人士和市外境外人员，强调“零新增不等于“零风险”，解封不等于解除防疫。

湖北省政府周二晚通知，要求各地继续强化社区管控，严格进出人员管理，实行“身份必问、信息必录、体温必测、口罩必戴”。全省学校则继续延后开学。

通告并要求居民，非必要“不出社区、不出市、不出省”，尽量减少出行，不参加聚集性活动，出入公共场所佩戴口罩。国家机关工作人员非必要不出差。 通报重申，“零新增不等于零风险、解除通道管控不等于解除防控措施、打开城门不等于打开家门”。

另据澎湃新闻报导，武汉市疫情防控指挥部社区疫情防控组疫情排查组长陶存新坦承，近期无症状感染者和康复出院复检为阳性患者的出现，增加疫情防控复杂性。 他表示，复工、复市后，人员流动量和活动面将不断加大，既要保障经济社会发展，又要降低运行感染，传播风险等，“形势依然严峻”。

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