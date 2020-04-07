民主党议员闹区用话筒与警察对话被判“袭警”罪成

香港法治精神最近因为占中发起人、港大法律学者戴耀廷一篇“法治已死”的文章，引起各方关注之际，去年7月时任立法会议员的民主党党员区诺轩，在旺角街头骚乱中用话筒与警察对话时，警员投诉话筒音量太大致耳朵发生痛楚，另一名警员则指区用话筒推撞他的武器，区被控两项袭警罪名，裁判官梁嘉琪6日裁定区两项罪名成立，案件押后至4月24日判刑，期间索取社会服务报告，区获准继续保释。

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指控遭到区诺轩用话筒推撞“袭击”的警员关志豪在庭上供称，他当时手持盾牌和长矛，但当区用话筒推撞他时，他感到“惊怕”，吓得“呆了”。

裁判官梁嘉琪裁决时指，就区诺轩以话筒袭击警员高振邦的控罪，高当时曾数次要求区诺轩不要将话筒太过接近他，高亦曾用手拨开话筒，并指当时话筒距离他约27吋距离。梁嘉琪认为高的行为已充分显示他并不同意区诺轩于近距离向他叫喊，而高着区停止叫喊时，区回应指“为什么不可以嘈得？我有权嘈”，显示区带有恶意，且话筒的音量刺耳，持续一段时间可造成不适，并认为控方已排除高因其他工作事宜而令耳朵不适等，故裁定区诺轩以话筒袭击高振邦罪成。

至于区被控用话筒袭击警员关志豪一项控罪，梁嘉琪指证供显示，区诺轩当时曾指骂关是“毅进仔”，并大力用Mic（咪高峰）打其长盾3次，关表示当时“我觉得有点惊怕，因为他是一个议员，想不到他会对警方防线作出一个冲击行为”，并指自己当时被吓到“呆了”及握紧盾牌。梁官认为关的上述行为足以显示他对被告的行为感到忧虑，担心会遭受非法武力对待，且区指骂关是毅进仔亦显示他带有针对性，故裁定区诺轩袭警罪成。

所谓“毅进仔”，是指香港当局专门为一些未能考入正规大学的学生所特别订造的课程，很多人都是透过毅进课程而“考入”香港警队，不少港人以毅进仔来形容这些警察学识见识同样浅薄，甚至连裁判官都认为这是对警察的一个贬词，可见这个课程之失败。

此外，去年10月1日在街头运动中遭到警员用真枪实弹击中的一名18岁中五学生曾志健，因为被控袭警罪和暴动罪，与同其他5男1女被告在6日再度提讯。目前正逐步康复之中的曾志健等人获准法官郭伟健以原有条件继续让7名被告保释，每周警署报到次数由两次减至一次。

曾志健的律师在庭上透露，健仔现时已基本康复，惟仍须定期到医院覆诊；辩方申请将案押后至 6 月 9 日再讯，以索取法律意见，索阅控方新增的控罪文件，及考虑申请将案件分割两案处理，获法官郭伟健接纳。

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