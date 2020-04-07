法国新冠肺炎累计死亡病例“破万”峰值尚未到来 政府收紧“禁足令”

法国新冠病毒感染累计死亡病例“破万”，法国卫生部总干事萨洛蒙周二表示，“疫情持续扩散”，峰值尚未到来。总理菲利普表示，“禁足令”不仅继续执行，还将“更严”。西班牙新增确诊和死亡数字又出现反弹。

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萨洛蒙周二晚表示，法国累计死亡达到1万328例，单日猛增1417例，其中597例在医院死亡，820例来自养老院。不过，萨洛蒙解释说，单日死亡数字高是因为上周末积压造成。

一个较好的消息是，重症患者人数在持续减少，新增59人，而周一和上周日重症患者分别增加94人及140人。

不过，萨洛蒙指，“峰值”尚未到来，每天晚上医院及医院的重症监护室都在新增病患。尽管趋缓，但法国的疫情仍处于上升阶段。

法国自3月17日起实施“禁足令”到本周二进入第四周，法国总理菲利普周二在国民议会表示，将继续执行为抑制新冠病毒传播的“禁足令”，现在谈“解禁”的各种条件为时尚早。

法国自三周前在全法范围内实施“禁足令”，要求民众留在家中，最大限度减少出行并避免与外界接触。当局周二决定收紧限行措施，周三，起上午10时至晚上7时禁止民众外出运动，外出运动只能在10点前及19点以后。

而面对新冠病毒在各地养老院迅速传播，法国政府将在养老院启动新冠病毒全面检测行动。

另外，疫情稍有好转的西班牙新增确诊和死亡数字出现反弹：新增5478例新冠病毒确诊，新增743人死亡。西班牙累计确诊14万零510例，累计死亡1万3798例。

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