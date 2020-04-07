特朗普怒斥世卫组织亲北京 搞砸了

3月7日，特朗普与白宫顾问、女儿伊万卡就如何救助受疫情冲击的美国企业在白宫举行视频会议。

世界卫生组织在此次新冠疫情中扮演的角色受到许多质疑之际，美国总统特朗普周二激烈抨击世卫组织“搞砸了!”

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美国总统特朗普周二发推谴责世界卫生组织亲北京，没有处理好新冠疫情大流行。新冠疫情目前在全世界造成75000多人死亡，仅在美国已造成12000多人死亡。

特朗普发推指责世界卫生组织“真的搞砸了!”特朗普表示，奇怪的是，这一组织得到美国大规模财政支援，却围绕着中国团团转。我们将认真研究这一问题。

特朗普补充说，“幸运的是，我抛弃了这个组织最初要求我继续对中国开放边界的建议”。但是特朗普质疑，“他们为什么要给我们其他的错误建议？”

世卫组织从来没有像今天这样受到广泛指摘。1月23日，当新冠疫情在中国广为泛滥，疫情向国外蔓延，中国被迫下令武汉封城之时，世卫组织当晚召开的紧急会议仍然拒绝宣布新冠病毒疫情构成全球公共卫生紧急事件，世卫组织此举，后来被批评为有意袒护中国，延误国际抗疫最佳时机。法国『世界报』当时报道指出，世卫组织在是否宣布新冠疫情构成国际公共卫生紧急事件一事上受到来自中国的强大阻力。

世卫组织总干事谭德塞1月28日在北京会见中国国家主席习近平时，被批评附和中国官方立场，赞扬抗疫成绩，而没有对中国在疫情早期隐瞒信息，严重耽误几周时机一事提出任何批评，谭德塞在北京的表现随后受到广泛的批评。

不过，在特朗普周二抨击世界卫生组织后，联合国发言人为谭德塞辩护，认为谭德塞领导的世卫组织在支持多国抗击新冠疫情以及帮助运输数百万医疗物资以及培训人员方面做出了巨大的工作。“世界卫生组织显示出国际卫生体制的力量”。

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