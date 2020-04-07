甩不掉的锅 友邦也怀疑北京隐瞒疫情

对中国隐瞒疫情的质疑，最早是西方国家开头的。中国拿出传统武器，一言以蔽之：“敌对势力”，予以否认。此举用来打发本国信息封闭的民众或许管用，但对于本国懂得翻墙的民众，也已减去了许多效力，这从互联网诸多网民的反应可窥一斑。最新的情况是，连日来，中国的所谓老朋友国家，也开始不相信北京官方的疫情数据了。而且，许多怀疑直冲着北京最要辩护的痛点而去，比如病毒源头，比如死亡数据，比如感染比率等等。准备向中国提出申诉和赔偿的也跃跃欲试。

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最新的例子是与中国关系密切的伊朗。

伊朗卫生部发言人贾汉普尔4月5日表示，中国官方的统计数据似乎是一个“惨痛的笑话”，让世界上许多人认为新冠病毒就像流感一样，且死亡率更低。他还表示：“如果中国说疫情在两个月内得到了控制，人们应该认真考虑一下。”

如同每一次一样，这些话一出口，就遭到中国所在地使馆的反驳，这些国家现在也有应对中国的办法，该说的已经说出去了，但要补充说明，跟中国关系继续良好。比如中国大使馆抗议后，伊朗外长穆萨维就说“中国在抗击疫情中展现的勇敢、奉献和专业精神应该得到感谢”，“在这些艰难时刻，伊朗一直感谢中国”。前面提到的那位发言人后来也说，中国对伊朗的支持令人难忘。就是说我感谢你归感谢，你隐瞒归你隐瞒，两回事。

另外一个例子来自巴西，巴西对中国对抗疫情的严重不信任先是由总统的儿子，议员爱德华多·博尔索纳罗来表达的，他形容中国是独裁政府，处理疫情如前苏联处理切尔贝利核电站事件一样隐瞒真情，他在3月时发推称新冠疫情“这是中国的错”，中国为了逃避批评而隐瞒疫情，“全球新冠病毒大流行有一个名字：中国共产党”。他在4月1日的推文中曾用“中国病毒”也形容新冠病毒，他的话引发了一场巴中危机，后来巴西官方出面，如伊朗所做的那样，重申巴中关系友好。不过这件事没完没了，这次是巴西政府阁员，教育部长温特劳布出面说话了，4月5日，他直戳中国最不愿听的痛处，说新冠疫情全球大流行，源头就在中国。他还模仿中国口音写到：“从地缘政治角度看，这场全球危机过后，谁会变得更强大？”，暗指新冠疫情将帮助中国“统治世界”。中国大使杨万明很愤怒，4月6日发表声明反驳，说这是“带有强烈种族歧视色彩”。没想到，巴西这个金砖几国的重要成员，一直向中国出口大豆的老朋友又来这一套。中国的抗议由其大使发推表述后，这位部长似乎没有退缩的意思，与中国大使发表声明同日，他表述的大意是，如果中国不要拒绝我们订购呼吸机的订单，我会跪在中国大使馆门前道歉。

西方国家对中国隐瞒早期抗疫的数据，后来武汉死人的数据，一直都存有严重的怀疑。这些怀疑的根据首先是武汉人本身提出了怀疑，而且，中国的一些有良知的媒体在困难环境下坚持不懈的调查也从某种程度上应证了西方的怀疑。。艾芬事件出台后，西方舆论更对中国隐瞒医护人员严重感染的情况吃惊，因为医护人员感染，是人传人的重要标志，医护人员感染的规模，是疫情严重程度的尺度，中国直到很晚的时候，才透露至少3000多名医护人员感染了新冠病毒。

隐瞒疫情的后果是给人造成某种程度的假象，被指耽误了全球抗疫的最佳时机，终至于导致疫情全球大流行。英国政府科学顾问向约翰逊首相提交的报告指出，中国低报确诊数字，实际感染比公开报出来的要严重15到40倍。

现在已有不少国家的机构和组织开始提出索赔的问题，中共隐瞒给世界造成灾难，给自己的统治也埋下极大隐患。在这种情况下，有人认为北京当局更应低调，该道歉的道歉，而不是想方设法甩锅，以至于国际社会的怀疑愈加严重。

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