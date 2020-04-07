首度回应“推特门”事件 赵立坚：个人账户对美政客污名化中国的反应

中国外交部发言人赵立坚在时隔一个月后，周二出面主持了当天的外交部例行记者会。此前，他于3月12日在推特上佩文指控“可能是美军把疫情带到武汉”的表态，急速加剧了美中两国在此次疫情中的外交摩擦。

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有网民指出，上一次赵立坚主持外交部例行记者会还是在3月6日。而在4月7日的记者会上，有日本记者再次向赵立坚提问有关新冠病毒源头的问题，询问其在推特上曾表示“可能是美军将病毒带到中国”这个看法是否代表中国政府立场？发表此言论的目的和背景是什么？对此，赵立坚回答说，“我想问一下还有关于我个人推特的有关问题吗？还有人对这个感兴趣吗？请你们一并提问。我只回答一次。”他表示，在新冠病毒源头问题上，中国政府的立场是一贯的、明确的。这是一个科学问题，需要听取科学专业的意见。

赵立坚说：“近期以来，各国科学家和医学专家都提出了很多研究成果，他们的一些看法、意见值得重视。凡是皆有因果。我在推特个人账户上提出的疑问，是对前一段时间美国一些政客污名化中国的反应，也反映了中国很多人对这些污名化做法的义愤。”他续称，大义当前，国际社会唯有加强合作，才能战而胜之。希望美方同中方一道，按照两国元首3月27日通话达成的重要共识，相向而行，加强抗疫等领域的合作。

3月12日，赵立坚在其受认证的推特账户上转发了一段有关新冠肺炎疫情的短片。他在推文中针对美国疾病控制与预防中心(CDC)主任罗伯特·雷德菲尔德(Robert Redfield)，3月11日在美国国会众议院作证时的发言视频节选发推文指，“美国疾控中心主任被抓了个现行。”他还反问，“零号病人是什么时候在美国出现的？有多少人被感染？医院的名字是什么？”赵立坚在系列推文中并质疑，“可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！”作为中国外交部发言人，赵立坚发表的这一阴谋论推文内容引发了美国官方的强烈不满，美国国务院13日召见了中国驻美大使崔天凯。两国高级外交官员美国国务卿蓬佩奥和中共中央外事办主任杨洁篪更是在16日为此通话。

蓬佩奥在这一通话中强调，“对中华人民共和国图谋把新冠病毒疫情过错转嫁美国表达了美方的强烈反对；现在不是散布不实信息和荒诞谣言的时候，而是各国团结抗击共同威胁的时候。”杨洁篪则表示，“何诋毁抹黑中国的图谋都不可能得逞”。他并指责，“美国一些政客不断诋毁中国和中方防控努力，对中国进行污名化，激起中国人民强烈愤慨，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。”此次通话并未减缓双方在数日后所展现出的摩擦态势，崔天凯随后在23日接受HBO播出访谈节目“Axios on HBO”当中，被主持人问到近期引发中美激烈口水战的新冠病毒阴谋论。

崔天凯表示，他认为散播与新冠病毒相关的阴谋论是很疯狂的事。当主持人问他是否针对新冠病毒的阴谋论询问过赵立坚本人，崔天凯表示他没问过，并强调：“我在此代表的是中国国家元首和中国政府，不是某个具体个人。”主持人继续追问是他或赵立坚的言论代表中国政府的立场时，崔天凯重申：“我是中国驻美代表。 ”两国间因赵立坚推特争议言论所加速的疫情摩擦，直至中国国家主席习近平与美国总统特朗普27日互通电话后有所冷却。数日后，崔天凯4月5日在《纽约时报》刊文指出，“围绕疫情中美两国间有一些不和谐的声音”。他并称，“但现在不是相互指责的时刻，现在我们需要团结合作、互帮互助。”

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