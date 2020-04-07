香港无限期延长禁止非港人入境惟继续对大陆开放

香港截止6日下午为止，新增24宗武汉肺炎个案，从去年年底至今总共确诊数字914宗，由于疫情尚未缓和，不少确诊个案更有外游纪录，港府宣布无限期延长禁止所有非港人入境及强制检疫措施。

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港府上月25日起实施“封关”措施，禁止所有非港人入境及强制检疫，为期14天，但有鉴疫情严峻，港府在6日晚上再宣布延长“封关”措施，禁止所有从海外乘搭飞机抵港，或在抵港前14天曾到任何海外国家或地区的非香港居民入境的安排，香港国际机场亦会继续停止一切转机服务，至另行通知。

卫生署卫生防护中心公布，新增24宗新个案涉及14男10女，年龄介乎三至64岁，当中18人曾于潜伏期身处外地，3人为留学生。衞生防护中心正继续跟进确诊个案的流行病学调查及接触者追踪的工作。

港府表示，疫情在全球蔓延且情况严峻，全球确诊个案截至6日早上已超过118万宗。至于香港情况，截至今日下午4时，确诊个案总数较两周前的357宗增加超过一倍。而过去两星期，约75%确诊个案曾于潜伏期身处外地，或者是他们的紧密接触者。故此，特区政府决定延长有关入境限制及暂停转机服务措施，直至另行通告。

政府实施的措施重点如下：

～所有非香港居民从海外国家或地区乘搭飞机抵港不准入境；

～从大陆、澳门和台湾入境香港的非香港居民，如在过去14天曾经到过任何海外国家或地区，亦不准入境；

～所有从澳门和台湾入境香港的人士，包括香港居民和非香港居民，和从内地入境安排一样，须接受强制检疫14天；

～香港国际机场停止一切转机服务。

防护中心发言人说：“鉴于全球各地的疫情正迅速蔓延，各地个案数字不断上升，中心强烈呼吁市民应避免所有非必要的外游计划。”

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