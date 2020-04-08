世贸称新冠病毒疫情“史无前例” 预测今年全球贸易将萎缩13%到32%

世界贸易组织周三发表年度贸易展望报告，报告称新型冠状病毒疫情“史无前例”，预测今年全球贸易将萎缩13%到32%，幅度可能超越2008年国际金融危机时的水平。

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世贸的报告称，今年全球贸易下滑可能达到32%。报告指出，受贸易紧张局势及经济增长放缓影响，去年全球货物贸易量已下跌0.1%，今年基本上全球所有地区的贸易量，都会出现两位数的下跌，其中北美及亚洲的出口贸易将受到最大打击；而从行业来看，电子和汽车制造业的贸易萎缩将更为严重。

报告强调，明年全球贸易有可能复苏，但存在不确定因素，最终表现很大程度取决于疫情持续时间及各国抗疫政策的效用。

另外，国际劳工组织预计，全是了解将有12亿5000万的劳动人口直接受到新冠疫情影响。

路透社援引经济学人智库周三发表的报告称，预期新型冠状病毒疫情爆发将令今年全球经济收缩2.5%，较环球金融危机时的情况更差。在最坏的情况下，倘遏制疫情大流行令发达国家财政收入减少并大幅增加公共开支，更有可能出现主权债务危机。

联合国经济和社会事务部稍早发布的研究称，受新冠病毒疫情的影响，今年全球经济收缩幅度可能接近1%(即0.9%)。研究并指出，如果全球对经济活动的限制延续至今年第三季度，且财政应对措施未能对居民收入和消费支出提供支持，则全球经济产出可能进一步萎缩。

另据路透社消息，欧洲央行周三对欧元区成员国财长表示，欧元区可能需要规模高达1.5万亿欧元的财政措施，来应对新冠疫情所造成的经济危机。 周三结束的视频会议经过16个小时的讨论，未能达成协议。与会官员称，德国、荷兰和其他欧洲北部国家准备支持的欧盟措施规模仅有5,000亿欧元。

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