中国外交部：中方将一如既往坚定支持世卫组织工作

中国外交部发言人赵立坚在周三的例行记者会上表示，中方将一如既往坚定支持世界卫生组织工作，支持世界卫生组织在全球抗疫合作中继续发挥领导作用。此前，美国总统特朗普周二在推特和接受采访时，对世界卫生组织（WHO）在疫情中所扮演的角色提出批评，并称该组织以中国为中心且在新冠病毒疫情问题上提供错误建议。

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凤凰卫视记者当天提问赵立坚，美国总统特朗普昨天表示，世卫组织应对疫情“搞砸了”，并称美方考虑将暂停向世卫组织缴纳会费。中方有何评论？对此，赵立坚回答称，“新冠肺炎疫情发生以来，世界卫生组织在谭德塞总干事带领下，积极履行自身职责，秉持客观科学公正立场，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作发挥了重要作用，得到国际社会普遍认可和高度赞誉。”赵立坚说，“刚刚结束的二十国集团领导人特别峰会发表声明强调，要完全支持并承诺进一步增强世界卫生组织在协调国际抗疫行动方面的职责。中方将一如既往坚定支持世界卫生组织工作，支持世界卫生组织在全球抗疫合作中继续发挥领导作用。”他并强调，“在当前全球疫情快速蔓延形势下，美方表示将暂停向世界卫生组织缴纳会费，将严重影响世卫组织的正常运作，不利于国际抗疫合作。希望各国同舟共济、守望相助，共同为全球抗击疫情做出贡献。”

此外，中国外交部网站还在当天稍早刊登了一篇题为“外交部发言人赵立坚就美国驻华大使布兰斯塔德有关声明答记者问”的新闻稿。该文写道，“美国驻华大使布兰斯塔德日前发表声明称，不久前特朗普总统与习近平主席就新冠肺炎疫情进行了非常好、富有成效的电话会谈。他并感谢中方协助美国政府从中国进口所需医疗物资。中方对此有何评论？”对此，赵立坚回答称，“如你所知，习近平主席应约于3月27日同特朗普总统通电话，两国元首就中美抗疫合作和两国关系交换了意见。这段时间以来，中方认真落实两国元首通话的精神，就疫情防控同美方保持了密切沟通。两国卫生部门负责人再次通了电话，两国防控专家举行了视频会，双方就疫情形势和防控工作进行了有益的交流。”

赵立坚表示，“正如习近平主席指出，流行性疾病不分国界和种族，是人类共同的敌人。国际社会只有共同应对，才能战而胜之。当前，美国内疫情继续升级。我们真诚希望美方早日控制疫情蔓延势头，减少疫情给美国人民带来的损失。我们希望美方同中方相向而行，按照两国元首重要共识，相互尊重，排除干扰，加强抗疫等领域合作，推动中美关系沿着正确轨道向前发展。”美国方面，布兰斯塔德在这封发表于4月3日的信中提到，“上周， 特朗普总统与习主席就COVID-19全球大流行进行了非常好、富有成效的电话会谈。另外，周末时，我与郑泽光副部长谈了关于我们两国打击COVID-19的共同努力。我强调了现在就是向前看的时候，并对中国就出口需要的医疗用品到美国，对我国政府给予帮助，传达了我的感谢。”

布兰斯塔德在信中表示，“没有一个国家可以独自打这场战役。我有信心，我们两国将继续找出共同合作的方法，抗击这个威胁所有人生命的共同敌人。”他最后写道，“向前同行。我知道我们必将度过难关。 ”此外，特朗普本人周二在推特上写道，“世卫组织真的把事情弄砸了。出于某种原因，他们基本由美国出资，却非常以中国为中心。我们会好好看一眼的。幸运的是，我很早就拒绝了他们让我们保持对中国开放边界的建议。他们为什么给我们这种错误建议？” 1月31日，随着中国境内疫情的快速激增，世界卫生组织建议各国不要禁航，不过该组织提到各国政府有权采取措施保护本国公民。特朗普还在当天的白宫记者会上威胁将暂停向世卫组织提供资金。

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