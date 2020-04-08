封城76日后武汉终“解封” 广交会将首次以网络形式举办

4月8日0时，随着湖北省交通运输厅宣布离汉通道正式解封，武汉警方正式解除了包括高速公路出口在内的75个点位、288个道口的封控，为应对新冠肺炎疫情爆发而执行的长达76天的离汉通道管控就此结束。此前，依照4月7日召开的中国国务院常务会议决定，第127届广交会将于6月中下旬在网上举办，这也是其将首次以网络形式进行。

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8日0点一到，自今年1月疫情暴发在经历了史无前例的封城措施后，武汉正式解除封城，所有离汉通道全部开通。在武汉京港澳高速公路武汉西收费站，第一辆离汉的车辆驶出收费站后仅半小时之内，就有618辆车从武汉西收费站出城。有司机表示，封城76天后终于能够出城，感觉非常激动。许多司机都鸣笛通过关卡，表达兴奋之情。此前有媒体报答称，封城政策结束的第一天至少会有6.5万人离城，其中从4月7日的火车车票预售情况来看，4月8日预计有5.5万余名旅客乘坐276列旅客列车离汉，这些人中去往珠三角地区的旅客较为集中，占离汉旅客总量四成左右。中国铁路武汉局集团公司相关部门负责人介绍，4月8日解除离汉离鄂通道管控措施后，湖北省内的首趟始发列车是6点25分从汉口站开往荆州的D9301次；开往湖北省外的首趟始发列车是7点06分从武汉站始发开往南宁东的G431次。

据了解，面临着至少2万的武汉返粤人员，广州白云区、深圳、中山东区、韶关、湛江等地要求武汉返粤人员供最近的核酸检测结果，如不能提供，他们会帮助进行检查，结果为阴性才可回到社区和村里。深圳、韶关、湛江还要求7天后再进行第二次核酸检测。航空方面，据《时代周报》从新媒体记者不完全统计，4月8日从武汉直飞的十五个热门城市，包括北京、上海、广州、深圳、成都、海口、昆明、厦门、温州、重庆、西安、沈阳、青岛、南宁、三亚共计约54个航班。其中，直飞成都的最多，共有10个航班。此外，当天从杭州飞抵武汉的厦航MF8095航班成为天河机场当日首架到达的航班飞机，机场为其举行了水门仪式。而中国东方航空公司MU2527武汉至三亚的航班，则作为8日首发航班从武汉天河国际机场起飞。

在离开武汉的航班上，空姐播报称，“我们渡过了特别的76天，我们心怀感恩与感谢，感恩全国人民对武汉的守望相助，感谢社会各界对武汉的关心支持。” 民航湖北监管局副局长姜顺则介绍称，预计8日有200多个航班执行，人数大概在10000人左右。7日晚，湖北省政府网站发布消息称，开启离汉通道后，各地要继续强化社区管控，学校、幼稚园继续延期开学，居民非必要不出社区、不出市、不出省。据悉，根据相关规定要求，目前湖北省仍执行重大突发公共卫生事件 I 级响应。湖北省委书记应勇在当天主持召开省防控指挥部会议，强调在稳妥有序解除离汉通道管控的同时，保持对疫情的警惕性不降低、防控要求不降低，以重点人群防控为重点，内防反弹、外防输出。他指出，“交通管控解除不等于防控措施解除，打开城门不等于打开家门。”

另据了解，同样受到疫情影响的“中国进出口商品交易会”（广交会）经国务院常务会议决定，将于6月中下旬在网上举办。此前，广东省商务厅曾宣布，第127届春季广交会不会在4月15号如期举办。广交会举办地广州正面临较大的境外疫情输入压力。根据广东省卫健委最新通报，截至4月6日24时，广州市累计报告境外输入病例111例，居全省之首。相关报道指，届时将广邀海内外客商在线展示产品，运用先进信息技术，提供全天候网上推介、供采对接、在线洽谈等服务，打造优质特色商品的线上外贸平台，让中外客商足不出户下订单、做生意。

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