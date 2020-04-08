武汉疾控中心《自然》子刊发文：1月初就出现新冠“人传人”

武汉疾控中心学者近日在国际学术期刊发表论文，指从当地类流感患者的咽拭子样本中，发现9个1月采集的样本带有2019冠状病毒，患者来自不同区域，患者的样本中最早出现症状的日期则是1月4日。

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当地时间4月7日，学术期刊《自然》子刊《自然·微生物学》发表了一篇来自武汉疾控中心、美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校兽医诊断实验室研究团队合作的一篇文章。文章通讯作者为武汉市疾控中心病原生物检验所副所长刘满清。文章指出，“研究人员对2019年10月6日至2020年1月21日采集的流感类似症状病人（ILI）的640份咽拭子标本进行了回顾性检测，发现其中的9份呈新冠病毒RNA阳性。他们认为，这项调查表明，在不迟于1月8日的1月初，武汉市及其周边地区已经形成了新冠病毒的社区传播。

文章提到，这些患者年龄介于35-71岁之间，就诊时间均在1月，最早出现症状的日期是1月4日。文章中也指出，在非常有限的样本里，随着时间的推移，也能在这些流感状病例中检测出更多新冠病毒感染者。尤其是在样本收集的最后一周里，在30岁以上人群，新冠病毒的阳性比例甚至已经超过了流感病毒阳性比例。另一个值得注意的是，在这9名确诊阳性患者中，7名患者的注册居住地在武汉，而他们来自6个不同的区和周边地区。剩余的2名患者，注册居住地则在武汉之外。这些数据也为当地的社区传播提供了额外的证据。研究人员们推断，这些数据表明在1月初，武汉便已出现了新冠病毒的社区传播。

文章提到，回溯数据表明，和2017和2018年同期相比，自2019年的12月初起，呈现流感症状的患者数量明显上升，并在新年左右达到峰值。同样，在门诊患者中，出现流感症状的患者比例也从早先的1.97%，猛增到了9.44%。研究人员们指出，这些数据表明刚刚过去的这个冬天，呈现流感症状的患者有着明显增加。为此，我们有必要区分其中的流感患者和新冠病毒感染者。

另外，随着疫情的迅速发展，自2020年第4周开始，武汉暂停了流感类似症状病人（ILI）监测工作，疾控中心病毒学实验室和哨点医院都开始重点处理2019冠状病毒病（COVID-19）的爆炸性医疗需求。研究者们认为，迫切需要进行系统的人群血清学调查，以揭示2019冠状病毒病（COVID-19）的完整传播状况和传播历史。他们认为，总体来说，这项工作为了解2019冠状病毒病（COVID-19）流行的早期阶段增加了信息，对当地ILI患者新冠病毒的检测表明，武汉在1月初已形成了社区传播。

财新传媒在相关报道中指出，根据之前武汉官方通报的信息，12月31日，武汉市卫健委通报了 27 例 " 不明原因病毒性肺炎 " 的相关情况，称到“目前为止未发现明显人传人现象，未发现医务人员感染”。直到1月22日在中国国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，国家卫健委副主任李斌表示，专家研判认为，病例主要与武汉相关，已经出现了人传人和医务人员感染，存在一定范围的社区传播。这一官方结论，是在钟南山院士牵头的高级别专家组抵达武汉，得到医护人员已经被感染的消息，并于1月20日钟南山公开披露已经发生“人传人”之后发布的。

报道还指出，实际上在武汉市中心医院急诊科主任艾芬接受采访时就曾经提到，12月28日，医院后湖院区急诊科接诊了4例和华南海鲜市场有关的发热病人。到2020年1月1日前后，医院共收治了7例 " 不明原因肺炎 " 病例。12月29日，艾芬所在的急诊科向医院公共卫生科上报了这7例发热病人中急诊科收治的4例。

文章提到，刘满清等人在论文中介绍，武汉的流感监测项目从2005年就已经开始，是中国国家流感监测网络的一部分。武汉的儿童医院和第一人民医院是流感监测的哨点医院，这两家医院要每周报告流感类似病例，并每周各收集20份咽拭子。此外，论文作者建议，对于所有正在爆发疫情的国家和地区来说，都应该加强流感状患者的监测。

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