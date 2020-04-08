法国新冠死亡病例逼近1万一千例“禁足令”将再次延长 马克龙将发表讲话

法国新冠疫情依然严峻，到下周将到期的“禁足令”将再次延长。新冠疫情已使法国经济陷入历史低谷，新冠病毒感染死亡病例逼近1万一千例。欧洲新冠病毒确诊突破75万例，占全球确诊数一半多。法国总统马克龙将在下周一晚间将就法国新冠疫情最新应对政策发表全国电视讲话。

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法国新冠疫情依然严峻，到下周将到期的“禁足令”将再次延长。新冠疫情已使法国经济陷入历史低谷，新冠病毒感染死亡病例逼近1万一千例。欧洲新冠病毒确诊突破75万例，占全球确诊数一半多。法国总统马克龙将在下周一晚间将就法国新冠疫情最新应对政策发表全国电视讲话。

法国卫生总署署长萨洛蒙周三晚表示，法国新增新冠病毒死亡病例541例，累计达一万869例，这个数字还不包括老人院及其他社会医疗机构的死亡病例。而重症患者达7148人，萨洛蒙说，这是疫情开始以来的最高纪录。不过，重症患者增幅比例在持续下降。

法国总统府爱丽舍宫周三宣布，在法国实施了近4周的禁足令将再次延长。法国总统马克龙将在下周一晚间将就法国新冠疫情最新应对政策发表全国电视讲话。目前还不清楚禁足令延长多长时间。

马克龙还将谈到法国在疫情蔓延以来的经济及社会局势。受疫情影响，法国经济已经滑落到一个历史低谷。法兰西银行周三发布数据显示，法国今年一月到三月的国内生产总值下跌6%，这是1945年以来最大的季度跌幅。

据法新社援引官方统计数据，全欧洲已通报超过75万例新冠病毒感染确诊病例，超过全球确诊数的一半。

截止到国际标准时间19时，全球192个国家地区通报，新冠肺炎确诊病例达到146万9920例，8万6289人死亡，欧洲则累计超过75万例，占了全球确诊病例一半多。

意大利仍然是疫情最严重的国家之一，累计有13万9422例确诊，其中有1万7669人死亡。

过去24小时死亡病例最多的国家分别是美国1808例，英国938例，以及西班牙757例。 西班牙境内确诊数共有14万6690例，其中1万4555人死亡。

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