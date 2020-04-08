特朗普指责世卫“以中国为中心”谭德塞呼吁停止新冠疫情“政治化”

世界卫生组织总干事谭德塞周三在记者会上回应美国总统特朗普的言论说，全球已经死了几万人，不应该利用新型冠状病毒赢取政治分数。美国总统特朗普此前批评世卫“以中国为中心”，并表示考虑停止补助世卫。

广告 继续浏览后续

世卫组织总干事谭德塞周三表示，过去三个月有无数针对他个人的攻击和辱骂，有种族歧视甚至死亡威胁。他对这些个人攻击毫不在意，他说，“世卫从不会政治化”。

谭德塞并表示，各国所有政党应该将焦点放在挽救生命上，他形容如果在国家及全球层面，因疫情出现裂缝，就代表被病毒击败。

美国总统特朗普此前批评世卫非常”以中国为中心“，特朗普并指疫情在中国爆发初期，世卫作出错误决定，特朗普并表示考虑停止补助世卫。

而中国外交部发言人赵立坚表示，美方如果暂停向世卫缴纳会费，会对国际抗疫合作产生消极影响。他强调中方一如既往，坚定支援世卫。

特朗普对谭德塞和世卫的批评得到多名美国国会议员支持响应。共和党籍众议员瑞森绍尔（Guy Reschenthaler）此前提出决议案呼吁美国国会冻结世卫捐助预算，直到世卫秘书长谭德塞辞职下台，及国际委员会针对世卫隐匿中国防疫不力一事展开调查为止。

共和党籍参议员葛兰姆（Lindsey Graham）7日接受福斯新闻网访问时也表示，他主导参议院国家、外国行动及其他相关计划拨款小组，在世卫维持现有领导阶层情况下，他不会支持任何捐助世卫的资金。

参议院拨款委员会成员的共和党籍参议员卢比欧7日也发声明表示，他先前已呼吁美国应好好检视对世卫的资助，以及世卫领导阶层在这次疫情该负的责任。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅