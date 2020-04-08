芬兰发现从中国购买的200万只口罩不合标准

芬兰政府周三表示，从中国购买的200万只防范新冠病毒的口罩不合标准，并不适合在医院使用。

广告 继续浏览后续

星期二，芬兰卫生部长Pekonen还专门赶到赫尔辛基机场迎接从中国运来的第一批口罩，他在机场与中国运来的医疗物资合照，并发表在推特上。第一批中国运来的医疗物资包括200万只口罩和23个呼吸机。部长发推称，这批物资是否合格还需要进行检验。

星期三，芬兰当局发现买来的口罩并没有严格遵守防止新冠病毒的规定标准。卫生部一位官员对媒体说：“我们当然感到很失望”。

不过，这批口罩虽然在医院使用不合适，但去家中查看病人的医护人员仍然可以使用。

其他一些从中国采购医疗物资的欧洲国家之前也遭遇过同样吃惊的事情。负责采购物资的官员Lounema表示，由于国际急需医疗物资，中国市场“乱成一团”。“价格不断攀升，必须尽快订购，而且要提前付款”，“因此，商业风险也很高”。

法新社报道说，最近几周，西班牙，荷兰，土耳其以及澳大利亚都退回过从中国买来的不合格的口罩。

荷兰卫生部曾在3月28日宣布，已下令收回已发往医疗机构使用的从中国进口的数十万只口罩，因为这批口罩不符合质量标准。西班牙、土耳其抱怨从中国买来的测试盒准确率很低。

芬兰政府没有透露为购买口罩付出的价钱。芬兰当局周三宣布，已拨出六亿欧元，用以购买医疗用品，医药，以及保护用品。

中国政府日前要求出口企业产品标准必须严格遵守购买国的标准。

芬兰目前累计确诊新冠病毒2487例，死亡40例。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅