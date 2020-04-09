华盛顿细化对世卫组织的指控

严厉抨击世卫组织袒护中国“搞砸了”的美国特朗普政府，星期四进一步列举了更加详细的指控这一国际组织的理由。

广告 继续浏览后续

周三，美国总统特朗普严厉抨击世卫组织亲 北京，威胁要中止每年高达几亿美元的会费；星期四，美国政府指责世卫组织忽视台湾在新冠疫情早期通报的人传人疫情警示，让政治压垮了公共健康。

美国国务院发言人在法新社采访时首先 重申中国隐瞒疫情让世界失去了宝贵的时间，但华盛顿更明确地指控世卫组织的决策造成了众多人丧生。

美国国务院发言人对法新社表示，“世卫组织早在12月份就被告知，中国爆发了疫情，因此，不应该迟至1月30日才宣布新冠疫情构成全球重大公共卫生事件”，此举扭曲了其他国家对这场危机严重程度的认识。发言人说，“世卫组织3月11日则声明新冠疫情已构成全球范围大流行”。

华盛顿严重关切的是，根据美方得到的消息，台湾当局在获知中国武汉医务人员遭新冠病毒感染的信息后，于2019年12月就已向世卫组织发出疫情警示，通报了正在中国发生的新冠病毒疫情出现了人传人的事实。

但是“美国感到不可思议的是，世界卫生组织在2020年1月14日发表的声明表达的却是：武汉疫情没有人传人的证据。为什么台湾提供的疫情警示没有得到国际卫生界分享？ ”。

美方认为，“世界卫生组织又一次让政治压倒了公共健康”，美国认为，台湾在北京压力下被完全排除出世卫组织的各个机构，但是台湾在疫情爆发以来的反应堪称楷模。

华盛顿还指责，当美国决定逐步关闭边界应对新冠危机的时候，遭遇世卫组织的抵触，该组织不断地赞扬中国领导人与世界分享疫情信息的做法，谭德塞呼吁不要对中国限制旅游，反对各国对中国的旅游禁令。

在美国看来，世卫组织的这些做法在世界范围内产生了严重后果，不少国家根据世卫组织的错误判断，直到很晚才限制了与中国的航班。

美国国务院官员表示，这次疫情有好多教训需要总结，尤其需要知道的是，世卫组织的体制是从什么时候开始，无法完成自己的使命的？

美方认为，当这场疫情终结之时，就是对世卫组织在这场疫情中的姿态进行全面评估的时候。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅