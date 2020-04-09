德国建空中桥梁 运来中国口罩

为抗击新冠疫情，德国构建了空中桥梁，从中国进口防疫设备。默克尔总理为此亲自与中国国家主席习近平通了电话。

广告 继续浏览后续

据《南德意志报》报道，德国政府构建了一个空中桥梁，将在中国订购的防护装备及时运回德国。周二，汉莎公司的一架货运飞机从上海将800万口罩运抵慕尼黑，由此开启了空中桥梁的运营。慕尼黑机场为此举行了隆重的接机仪式。巴州州长索德尔，德国交通部长朔伊尔以及汉莎航空总裁施普尔都参加了接机仪式。此后，汉莎公司将每天派一架飞机飞往中国，以将25吨的货物运到德国。德国国防部也将提供一些运输援助，以灵活机动地解决运输问题。

医护人员急需的口罩等防护装备目前全球紧缺。竞争十分激烈。德国政府4月4日的一份报告显示，很多中间商根本无法及时供货，甚至存在假冒伪劣产品。另外，货物运输也存在种种问题。交货时间因此常常不确定。为此，德国政府启动了中央采购，以确保医院能及时得到防护设备。

但在全球防护口罩主要生产地中国，采购和供货都出现了种种困难。德国虽然已同上千家能够生产合格口罩的厂家直接建立了联系，但口罩供应还是跟不上疫情。默克尔总理为此亲自和中国国家主席习近平就口罩供应进行了电话沟通，从而使德国和中国一家国有企业取得了联系。该企业能确保口罩的质量和供货时间。

德国政府统一采购获得的防护设备，85%将分配给医疗系统，其余15%供应给联邦高级机构。

默克尔总理周一表示，医用口罩方面的情况已经有所改观，但尚未达到理想状态。

新冠疫情在德国还在攀升，但速度放缓。据柏林罗伯特科赫研究所的统计，德国已确诊的患者为103228人，一天内新增4003人，病死人数达1861人。痊愈人数达46000人，也就是说，将近45%的患者已经痊愈。

科赫研究所所长维勒周三接受德国广播电台采访，对前景表示谨慎乐观。他认为，现在就松动限制，尚为时过早。德国还处于疫情的开始阶段。要恰当估计措施的效果，还需要至少三个星期。他认为，可以有步骤地松动限制，但目标应该是：一个新患者的感染指数必须在1人以下。他呼吁人们不要低估新官病毒。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅