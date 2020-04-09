德国抗击新冠疫情措施取得初步成果

德国总理默克尔表示，为抗击新冠疫情而采取的限制社会生活的措施取得了初步成果。但她告诫人们不要掉以轻心。

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德国电视一台报道，默克尔总理周四在柏林总理府就疫情状况表示，疫情数据平缓下来，这带来了“谨慎希望”。她在周四的新冠危机内阁会议上表示，采取措施的目标是为了不让卫生系统超负荷。这一点到现在完成得很好。“现在有了希望的曙光。”但局势仍然很脆弱。“我们不能掉以轻心。”重要的是，不要破坏迄今为止已取得的成就。因此，在即将到来的复活节期间，大家继续遵守交际限制就极为重要。

卫生部长施潘也呼吁人们继续遵守交际禁令。他还说，德国统计的大约110000名新冠病毒患者中，已有约50000人痊愈。目前，有3000名患者在医院住院接受治疗，其中大部分需要呼吸机。但德国还有10000个重症监护床位是空的。德国一天可检测新冠病毒最多10万人。6/7的患者只需在门诊部接受治疗。施潘表示，复活节假期过后，可以考虑逐步松动限制。

马克斯普朗克研究所也表示，限制措施取得了预期效果。但交际活动在随后两周内还必须继续限制在最小值。之后才可以考虑松动限制。

新冠病毒在德国还在攀升。根据德国广播电台周四傍晚的报道，德国现有113296名患者。一天内新增5633人。死亡人数达2349人。一天内死亡333人。

N-TV新闻电视台报道说，新冠危机已给德中经济带来明显打击。根据德国统计署公布的数据，德国对华出口二月份大大下降，与去年同比下跌了8.9%，为68亿欧元。从中国进口下跌更为严重，同比下跌了12%，为74亿欧元。中国远远是德国最重要贸易伙伴。

德国全球出口二月份达1093亿欧元，与去年同比略增了0.4%。

N-TV电视台表示，德中两国三月和四月的经贸往来数据还会大大下跌。德国经济2020将陷入大萧条。根据权威经济学家的估测，德国经济今年将缩减4.2%。

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