新冠疫情下美国就业市场严峻 全美失业人口1680万 月底达2000万

在新冠疫情打击下，美国失业人口再创新高，已达1680万人，相当于每十位劳动人口中便有一人失业。

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联邦劳工部9日发布的最新报告显示，上周全国共新增660万失业人口，失业人口总数高达1680万人，是1948年以来增长速度最快、人数最多的失业现象；相比之下，上个世纪30年代经济大萧条时期，失业人数大约在十个月左右才达到这一程度，而新冠疫情下仅用了不到一个月。

联邦劳工部报告显示，由于各行各业相继停摆，全国失业人口将继续增加，4月底将有超过2000万人失业，全国失业率将达到15%。

报告显示，新冠疫情已导致本季经济产出减少了近三分之一，全国48个州和地区已关闭非必要商业，餐饮、酒店、百货商店，无数小商业已裁去成千上万员工，但仍难以维持生计。加州上周的失业人口为全国最多，高达92万5000人。

摩根史坦利(Morgan Stanley)的数据显示，与去年同期相比，3月最后一周全美非杂货的零售服务业收入（Non-grocery retail business ）暴跌97%，航空旅客比去年减少了95%，旅馆业的收入下降了80%。

宾夕法尼亚大学商学院预测，尽管联邦政府提供了有史以来最大的援助计画，全美4—6月季度的经济将以30%的惊人速度收缩，是自第二次世界大战以后的最大下跌季度。

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