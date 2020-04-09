新冠病毒加强参议员卢比奥“反华”决心

共和党籍的联邦参议员卢比奥（Mark Rubio）自去年开始警告美国的青少年不要沉迷中国的网络程式“抖音”之后，他的反华立场可说是越趋强硬。彭博新闻一篇特写引述卢比奥说：“无论在工业上、科技上、地缘政治以及军事上，美国从来未曾面对一个如此接近的对手，因此这是一个巨大的挑战，足可为21世纪写下一个定义。”他又说：“我们已经晚了，没有时间了。”

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武汉首先爆发的新冠病毒，进一步坚定了卢比奥的“反华”立场，尤其是对中国过于依赖所引发的危机，例如美国目前极之短缺的口罩、手套以及医疗防护用品，其生产的原料大部分都来自中国。

卢比奥在国会所推动的“反华”提案，包括禁止美国退休基金购买中国证券、将中资公司剔出美国交易所上市名单、收紧对中国输出敏感科技。此外，去年他有份赞助的法案－－冻结在香港侵犯人权的官员的财产，已经获得通过并且由特朗普总统签署成法。

根据彭博的报道指出，现年48岁的卢比奥其实“反华”年资不长。2010年在佛罗里达州当选联邦参议员之后，他的保守政见，包括减税、减少政府干预市场的立场，得到当时“茶党”（共和党内一个保守支派）的支持。但当他开始对经济和国家安全议题进一步了解之后，他说：“中国一直出现，我可说是后知后觉。”

然而卢比奥的立场与总统特朗普并非完全一致（卢比奥与特朗普一度为了竞逐共和党总统候选人），近年来卢要大幅削减美国与中国的金融关系，使得白宫以及传统的共和党支持阵营有点左右为难。卢去年在国会赞助一个“公平法案”，规定所有在美国上市的150家中资或中资概念的公司，必须依从美国的会计标准，否则将被剔出上市名单。他的另一个提案“TSP法案”，将禁止联邦退休基金投资被指盗窃智慧财产的中国公司。

彭博引述了解内情人士指出，卢比奥去秋推动立法禁止美国基金投资中国公司，使得中国主席习近平非常光火（infurated），中国官员甚至警告特朗普政府如果法案一旦通过，势必影响两国的贸易谈判。在此同时，银行和金融界的说客组织不断向国会山庄施压，要求搁置卢比奥的提案。

卢比奥本人也成为中国政治宣传机器的对付目标。人民日报称呼他是个“小丑”，归咎他是“美国国会反华大多数提案”的始作俑者。

彭博的文章指出，美中今年1月15日签署的第一阶段贸易协议，基本上都非卢比奥所乐意见到，其中包括高盛或摩根大通等银行可以成立中资全资的行号，在不受任何限制下与美国本土行号竞争。

卢比奥表示，同意让中国取得更大的美国市场，无疑将削弱他的努力。他说：“过去数十年，中国的领导层以美国企业的CEO们作为他们在华盛顿的代理人，解释我们为何应该容许中国继续进行盗窃。”

尽管如此，美国商界对卢比奥的努力亦并非完全无动于衷，去年NBA火箭队的教练在香港问题上得罪北京，事后NBA拒绝为此向中国道歉。而根据皮尤研究中心去年9月的调查发现，美国人有大约60%对中国持有负面的看法，较2018年的47%有大幅的飙升。

彭博指出，对卢比奥而言，反华是与他的基本价值观有关。卢的双亲在卡斯特罗夺得政权的3年前逃离古巴，他本人在迈亚美与其他移民子弟一起长大。他说他的反华思想，根源于他内心的一个恐惧，即美国如果对中国没有一个强硬的回应，他的子女未来所长大的环境，将是一个经济前景黯淡的世界，“当我嘴巴说美国的年轻人，这并非是理论上的讲法，他们就住在我的家里面。”

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