疫市救亡林郑动用公帑帮雇主支薪一半为期半年

武汉肺炎持续肆虐下，特区政府宣布第二轮防疫抗疫基金措施，其中一个主要措施是凡有强积金户口雇员，雇主可获50%工资补贴，为期6个月，每月上限9000元（港币，下同），雇主须承诺期内不裁员。强积金类此雇员的退休金，每个月由雇主和雇员各付一半，雇员达到退休年龄或移民海外不再在港受雇者，可取回强积金户口的款项。

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林郑月娥8日傍晚召开记者会宣布上述的救亡措施。有关津贴雇主支付一半薪水的“保就业、创职位”措施，估计将动用800亿元的公帑。林郑表示，津贴雇主出粮将分为两期发放，期望最迟今年6月发放第一笔资助，预计惠及150万名有强积金供款的雇员，不包括政府、法定机构及政府资助机构雇员。

针对已经失业的人，林郑月娥表示，政府曾考虑过短期失业缓助金方向，“认真考虑过、非常困难”，因此决定将申请综援的资产上限放宽约一倍，为期6个月，以及不计算自住物业资产为期12个月，令更多失业人士可以申请。政府发放综援金，目的是向有需要的个人及家庭提供经济援助，使他们的入息达到一定水平，以应付生活上的基本需要。

林郑表示整套措施的开支总额为1375亿元，包括防疫抗疫基金另外注入1095亿元、综援额外动用32亿元等。而连同早前的《财政预算案》、第一轮防疫抗疫基金等，库房支出总数达2875亿元，占GDP约10%。林郑表示，预料今个年度的财政赤字由原本的1391亿扩大至2766亿，约占GDP的9.5%。

林郑又表示，政府愿意及和市民共度时艰，未来12个月特首、司局长、特首办主任会减薪10%。行政会议的非官守议员在林郑宣布减薪措施之后，透过香港政府新闻处发布声明，支持行政长官及其团队主动减薪的决定，全体非官守议员继在今年3月向慈善团体捐出一个月酬金后，将响应行政长官及其团队调减酬金10%，为期1年。

对于开创就业职位，林郑指未来1年会在公营及私营创造3万个有时限（12个月的职位）的职位，涉款约60亿港元。林郑又指，政府会于2020至2021年度招聘约1万个公务员职位，并开设5000名青年实习生的职位。

林郑又指，今次措施希望为未来经济复苏铺路，所以会提供8亿元，以进行6个工作提升项目。其中1个例子是，拨款资助予中小型律师行，以安排相关视像设施。

林郑又公布第二轮防疫抗疫基金将提供16个支援项目，料涉款210亿，惠及的行业例如有补习社、地产代理、金融等。

林郑又指政府会宽减收费、租金，政府将改善中小企融资担保计划，提高最高贷款额。

其他宽减项目包括减租75%、短期租约亦减租75%，非住宅用户的水费、排污费减免将延长4个月。医护未来3年的注册及登记费将豁免。政府亦建议港铁亦于7月起减票价20%，为期6个月，政府将包底一半。学生贷款、薪俸薪等的、免息还款期、缴交日期亦会自动延长。

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