白宫称1200元纾困金将于本周至下周发放到1.75亿合资格领取者手中

美国疫情严重，死于新冠病毒的已超过14600人。

白宫官员表示，特朗普政府发给美国人的1200元纾困金，本周至下周可发放到符合领取资格的民众手上，已婚配偶可收到2400元，每名受抚养孩童则为500元。白宫经济顾问库德洛告诉CNBC电视台说，“我们将发放补助金给1亿7500万名美国人。”

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另外参议院民主党人提议发放多达2万5000元的“危险津贴”(hazard pay)给一线医护人员，以及冒着染疫危险工作的劳工。有媒体把“危险津贴”直接称为“英雄津贴”(heroes pay)，参议院民主党领袖舒默表示，医护人员、卡车司机、超市结帐员等员工冒着生命危险，在新冠肺炎大流行和百业萧条期间，继续照顾民众，他强调，这群人获得很多称赞与荣誉，但也需要获得补助，这是英雄津贴，他们值得拥有。

众院岁出入委员会表示，虽然4月中陆续发放6000万元刺激经济支票，但民众若没有可直接存入的银行账户，可能要等好几个月才能收到补助金。还有上千万收入未达报税标准的低收入族群，由于许多人多年没有申报所得税，会使联邦政府发放纾困现金给他们的过程中，面临较多困难。

特朗普政府的2兆2000亿元纾困计划中，设立3500亿元“薪资保护贷款计划”(Paycheck Protection Program)，供员工500人以下的中小企业申请贷款；随着州与地方政府纷纷发出居家避疫令，中小企业营收骤减，可申请这项计划，避免这些企业解雇员工。

特朗普总统表示，自4月3日推出“薪资保护贷款计划”后，银行已处理25万家小企业700亿元的贷款。众院议长波洛西表示，在失业率飙升之际，小企业纾困计划特别重要。

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