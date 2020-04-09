纽约州疫情出现放缓迹象 姆努钦预计美国经济可能5月重启

美国的新冠病毒疫情仍然严重，累计死亡病例周四突破1万5000例，累计确诊43万例，成为全球累计确诊人数最多的国家。疫情严重的纽约州出现放缓迹象，入院及进入重症监护室的病患首次减少。美国财长姆努钦预期，美国经济可能在5月重启。

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法新社报道，纽约州各医院周四情况出现好转。纽约州州长库莫周四表示，纽约州单日死亡病例再创新高，24小时内，新增799例死亡病例，这个数字接近意大利及西班牙疫情严重时单日死亡病例。累计超过7000人死亡。

不过，库莫表示，这个数字是前一天的统计。 纽约州各医院入院及进入重症监护室的病患人数首次出现减少。24小时内进入重症监护室的病患人数少于100人。

目前美国累积确诊超过43万例，超过另外3个确诊病例最多国家的总和，约1万5千人死亡，位于全球第三位。

虽然美国的医疗专家认为, 停产和社交距离措施须要执行一段较长时间才能战胜新冠疫情，但美国财长姆努钦表示，总统特朗普可能在5月重启美国经济，恢复商务活动，包括公司重开，工人恢复上班。美国财政部将提供必要的协助。但经济专家认为，过快让大批人员返回工作岗位可能引发新一轮疫情。

特朗普此前表示，只要新增死亡病例呈下降趋势，希望美国经济以一个“大爆炸”的方式重启，但他没有提出重启的时间表。

白宫经济顾问库德洛周二称，可能在四至八周后恢复经济活动。 美国劳工部周四公布的数据显示，受疫情影响，上周首次申领失业救济人数达到660万6千人，远高于市场普遍预期的500万人。 联储局大规模推出2万3千亿美元救市措施，支撑经济，帮助地方政府及中小型企业，应对新型肺炎疫情对经济造成的打击。

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