联合国前环境署长:冠状病毒大流行责任在中国

联合国前环境署署长等生态环保人士指出，中国当局不遵守自己签署的国际禁止野生动物交易公约，在巨大经济利益下，允许野味交易，导致冠状病毒从野生动物传给全人类，应该对疫情大流行负有重大责任。

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联合国环保署前署长希尔薇-勒麦（Sylvie Lemmet），法国呼吸协会主席奥利维耶-布隆（Olivier Blond），好星球基金会（GoodPlanet）主席雅安-阿瑟-贝特朗（Yann Arthus Bertrand）4月8日在法国《世界报》论坛版发文指出，这场冠状病毒大瘟疫最先从中国爆发，在那里，病毒通过野生动物感染人类，中间宿主很可能是被“国际禁止野生动物交易公约”列入保护清单的穿山甲。而中国作为这个国际公约的签署国，允许穿山甲等野生动物在中国市场公开交易，导致冠状病毒（Covid-19）瘟疫在全球泛滥。所以，中国当局对这场冠状病毒瘟疫的诞生和传播，负有重大责任。

该文说，由于穿山甲在中国被大量食用或药用，亚洲的穿山甲数量已大幅减少。中国遂转向非洲，每年走私数十万只穿山甲。尼日利亚是这个走私的转运枢纽。

该文说，鉴于中国当局管控自己公民的强度超过任何其他国家，所以很难相信，这些野生动物的走私活动没有中国国家的“共谋”或“放任”。

这篇文章引述《洛杉矶时报》的数据指出，野味行业在中国有着巨大的经济利益，涉及700亿欧元，和一千四百万个从业者。而在新崛起的疾病当中，有60-75%来自野生动物。

这次影响全球数十亿人口的冠状病毒危机，并非因为“运气不好”或“无知”，而是因为某些国家没有落实自己对国际公约的承诺，拿本国人民的健康当儿戏，也拿全世界人民的健康当儿戏。

中国刚刚宣布禁止交易野生动物。可是外界不放心。因为在2003年萨斯危机时，中国也颁布过类似禁令，之后三个月，又重新允许交易野生动物。萨斯病毒一般认为是来自蝙蝠和果子狸。

这篇文章还指中国当局最近建议用熊胆来治疗冠状病毒。指出，中国一些养熊场用可怕的残忍手段从熊身上提取胆汁，令熊痛苦不堪。

中国将主办下届生物多样化论坛。因为疫情这个论坛已经宣布延期。联合国前环境署长的文章说，如果中国想成为可信的东道主，就应该从现起做出模范行动来。

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