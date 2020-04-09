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英国/新冠病毒

英国首相约翰逊离开重症监护室

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Boris Johnson, de 55 anos, está há quatro dias na unidade de terapia intensiva do Hospital St Thomas de Londres, perto de Westminster.
Boris Johnson, de 55 anos, está há quatro dias na unidade de terapia intensiva do Hospital St Thomas de Londres, perto de Westminster. via REUTERS - Handout .
作者： 法广

确诊感染新冠病毒的英国首相约翰逊周四晚间离开重症监护室。英国政府发言人表示，在重症监护室接受3天治疗后，约翰逊精神十分良好，已转入普通病房，医院方面会密切观察他在康复初期的情况。英国政府准备延长限制措施。

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英国首相约翰逊在确诊感染新冠病毒10天后，于4月5日住进伦敦圣托马斯医院治疗，之后由于周一因病情恶化转入重症监护室。英国政府发言人在一份公告中称，约翰逊已于周四晚间离开重症监护室，他被转入普通病房。发言人称，约翰逊精神很好，他的健康情况在持续好转。医院方面将会密切观察他在康复初期的情况。

英国自3月23日开始限制公众活动措施，这些限制措施原定在下周初届满。临时替代约翰逊主持首相日常工作的外交大臣拉布周四表示，由于英国的疫情仍然严峻，政府准备延长限制措施。拉布在主持政府危机委员会会议后表示，没有决定撤销居家令和暂停商业活动的措施，直至有证据清楚显示疫情峰值已过。拉布认为，死亡数字仍在上升，尚未达到疫情顶峰，解除全国封锁措施言之尚早。

英国周四新增881例死亡病例，低于上一日的938例，累计接近8000人死亡。累计确诊6万5077例。

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