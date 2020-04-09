英国首相约翰逊离开重症监护室

确诊感染新冠病毒的英国首相约翰逊周四晚间离开重症监护室。英国政府发言人表示，在重症监护室接受3天治疗后，约翰逊精神十分良好，已转入普通病房，医院方面会密切观察他在康复初期的情况。英国政府准备延长限制措施。

广告 继续浏览后续

英国首相约翰逊在确诊感染新冠病毒10天后，于4月5日住进伦敦圣托马斯医院治疗，之后由于周一因病情恶化转入重症监护室。英国政府发言人在一份公告中称，约翰逊已于周四晚间离开重症监护室，他被转入普通病房。发言人称，约翰逊精神很好，他的健康情况在持续好转。医院方面将会密切观察他在康复初期的情况。

英国自3月23日开始限制公众活动措施，这些限制措施原定在下周初届满。临时替代约翰逊主持首相日常工作的外交大臣拉布周四表示，由于英国的疫情仍然严峻，政府准备延长限制措施。拉布在主持政府危机委员会会议后表示，没有决定撤销居家令和暂停商业活动的措施，直至有证据清楚显示疫情峰值已过。拉布认为，死亡数字仍在上升，尚未达到疫情顶峰，解除全国封锁措施言之尚早。

英国周四新增881例死亡病例，低于上一日的938例，累计接近8000人死亡。累计确诊6万5077例。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅