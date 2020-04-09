话筒“袭警”案主控官疑在面书辱骂法官律政司竟视而不见

民主党前立法会议员区诺轩去年在旺角闹市因为用话筒与警方对话被控“袭警”罪成一案，代表政府的主控官陈文慧，被揭发怀疑在面书（facebook）辱骂法官是“人渣垃圾”和“衰过够”（比狗还不如），也曾在区诺轩被控前，批评区是“抽水渣滓议员”。有大律师认为其辱骂法官的言论可能已构成藐视法庭，又关注曾经评论案情的主控官在检控过程中是否偏颇。然而律政司拒绝谴责相关的侮辱法官言论，亦拒绝回答会否作出跟进。

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区诺轩早前被控去年7月7日在旺角要求与警方对话时，因过于接近一名警员，导致该警员耳朵不适而被控其中一项袭警罪名，律政司没有委派政府检控官处理，而是将案件外判予上述的大律师陈文慧。

较早前，一个疑似属于陈文慧的fb账户发表大量“蓝丝（支持政府）”言论，包括以“曱甴（蟑螂）”形容示威者及以“鸡庄”形容立法会议员陈淑庄。据苹果日报报道，该账户的名称及头像都与陈相同，账户内亦有陈的家庭生活照及工作照，朋友则包括前特首梁振英。陈文慧至今未有回覆记者的查询。

此外，该账户去年曾发帖批评示威者是畜牲，并指“支持牠们的包括大律师公会和不少法官都是人渣垃圾”；本月初又发帖指控法官不公正，称“偏颇不公的法官衰过狗好多！”记者亦发现，该账户于去年7月10日、即区诺轩旺角事件后3日，发帖批评区诺轩当时的行为，称区是“抽水渣滓议员”及“破坏香港的真正黑手”。区诺轩于去年8月底被捕，10月初被正式检控。

执业大律师何旳匡接受苹果日报访问表示，该面书账户辱骂法官的相关言论可能已构成藐视法庭，强调任何人以人身攻击方式侮辱法官，都可能干犯藐视法庭，严重可判监禁。翻查资料，2018年退休警司朱经纬被判囚，一名支持者在法院外辱骂裁判官后，被警方以涉嫌藐视法庭拘捕。当时律政司司长郑若骅回应指，任何人在法庭外发布诽谤法院的言论，都可能构成藐视法庭罪；又说自己有责任确保法官不会遭任意攻击。

曾任大律师公会主席的资深大律师梁家杰表示，假如陈文慧曾经公开评论区诺轩的案情，则明显已对案件有成见，不应出任案件的主控官，“明显系偏颇，为何律政司一定要选她（任主控官）？”他强调，秉行公义必须有目共睹，大律师公会的守则已列明控方大律师不应用尽一切方法令被告入罪，而是应该公正地提交证据让法庭裁决；即使陈最终在检控过程中没有偏私，但若其行为令公众有此观感，亦已属不恰当。他质疑律政司是故意找一名“刽子手”控告区诺轩，是以法治人。

民主党袁海文已就事件向大律师公会投诉。公会回覆指，正在考虑有关投诉，根据一般政策，在处理投诉期间，公会不会评论。律政司至今拒绝回答是否一早知道陈的言论、陈的工作会否出现利益冲突、日后会否继续聘用陈等问题。当年朱经纬支持者辱骂法官后，律政司曾高调表示会将或构成藐视法庭的行为转交执法机构调查，但律政司今日回覆传媒查询时没有提出类似说法，亦拒绝谴责该帐户的言论，并拒答会否展开调查，只说相关案件的司法程序尚未完结，不适宜作出评论。

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