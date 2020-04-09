赵立坚：中国从不输出中国模式，也从未要求抄作业

中国外交部发言人赵立坚周四在出席例行记者会上就近期有声音认为，中方正借着此次新冠疫情全球蔓延之际，通过对外援助向他国输送影响和“中国模式”的说法？他回应称，中国从不向谁“输出”中国模式，也从未要求谁“抄中国作业”。

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记者会上，香港中评社记者提问，请问中方目前向哪些国家派遣了医疗专家组？选择这些国家的标准和考虑是什么？有评论认为，中国希望通过这种方式向外国输出“中国模式”的治理方法。对此你有何回应？对此，赵立坚介绍称，“截至目前，中国向意大利、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦、伊朗、伊拉克、老挝、委内瑞拉、菲律宾、缅甸共10个国家派出了12批医疗专家组，帮助他们抗击本国新冠肺炎疫情。中方专家组成员同当地医护人员交流抗疫经验，帮助他们提高疫情防控和诊疗能力，提振共同战胜疫情的信心，得到有关国家政府和人民的一致好评。”

赵立坚强调，“是出于投桃报李的情谊，是出于国际人道主义精神，更是为了践行人类命运共同体的理念。我们从来不会在朋友有难时袖手旁观、避而远之，更不会在伸出援手时夹杂私利、挑三拣四。守望相助、齐心协力、同舟共济、共克时艰，就是中方同国际社会一道，坚决打好打赢疫情防控全球阻击战的初心和目标，这一目标始终未变。”他续称，“面对这场突如其来的全球公共卫生危机，没有任何国家可以独善其身，国际社会比任何时候都更需要团结与合作。中方坚决做好本国疫情防控，加强国际抗疫合作，积极参与全球卫生治理，这是责任，更是担当，符合国际社会共同利益和全人类福祉。”

赵立坚说，“中国从不向谁‘输出’中国模式，也从未要求谁‘抄中国作业’。中方愿继续秉持人类命运共同体理念，集各方之力，汇各方之智，同各方分享交流防控有益的做法，有效开展联防联控，积极支持世界卫生组织等国际组织发挥作用，坚决阻遏疫情全球蔓延，直至迎来国际抗疫的最终胜利。”

此前，包括欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）等欧美政要都曾对中方借助疫情对外输出，扩张地缘政治影响提出过警告。他曾在3月23日于欧盟对外行动署网站上发表的博客文章中写道，“一场全球性话语权之战正在进行，其中时机是一个关键的因素”，他提出，目前的焦点已经从欧洲帮助中国转向中国帮助欧洲。“中国在大张旗鼓地传递一个信息，那就是，与美国不同，中国是个负责任和可靠的伙伴”。他说，在这场话语权争夺战中，我们还看到有人试图诋毁欧盟本身的声誉，在某些情况下，欧洲人被贴上了耻辱的标签，好像是所有人都是病毒携带者一样。

在这篇题为“冠状病毒大流行及其正在建立的新世界”文章中，傅雷利强调：“对于欧洲来说，我们能肯定的是，随着疫情的爆发和我们应对疫情的进展，人们的看法会再次改变。但是我们必须明白，这其中有地缘政治的成分，包括通过杜撰和‘慷慨政治’来争夺影响力的斗争。有了事实，我们需要保卫欧洲不受诽谤者的攻击。”

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