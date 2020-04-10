世卫与台湾打大了 台湾警告过世卫新冠病毒人传人? 世卫否认 台湾证据说有

世界卫生组织遭指控，在中国去年底爆发武汉肺炎疫情后，对台湾提出病毒能人传人的警告置之不理。但世卫今天否认这项说法，宣称台湾所发电邮未提人传人一事。台湾指挥中心晚间回击“WHO断章取义”，台湾虽未明确说出“会人传人”，但强调非典型肺炎特性且病患均隔离治疗，已强烈暗示人传人可能。

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据法新社今天报道称：世卫否认台湾曾警告武汉肺炎会人传人。世界卫生组织遭指控，在中国去年底爆发武汉肺炎疫情后，对台湾提出病毒能人传人的警告置之不理。但世卫今天否认这项说法，宣称台湾所发电邮未提人传人一事。

据法新社报道指，世界卫生组织（WHO）遭美国指控「政治摆第一」，忽视台湾去年12月底的警告，藉以协助北京隐匿2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）的疫情严重性。美方昨天指出，世卫2020年1月14日发表声明称，相关病毒没有人传人迹象，这种隐瞒台湾所提供资讯的作法令人深感不安。

但总部设在瑞士日内瓦的世卫组织今天寄发电邮给法新社，否认此一指控。

据世卫表示，去年12月31日收到台湾所发电邮，内容提及媒体报导，武汉有非典型肺炎病例；而武汉当局认为，这不是严重急性呼吸道症候群（SARS）。SARS在2002与2003年曾夺走全球774人性命。据世卫组织坚称：「这封电邮没有提到人与人之间的传染。」世卫组织并说，已要求台湾当局说明，曾以何种方式「告诉我们」他们对病毒传播的怀疑，「但我们没有收到回应」。

世卫组织说，「据我们所知，台湾仅发出上述一封电子邮件，其中并未提及人传人现象。」

据法新社说，世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼吁全球领袖「别把病毒政治化」，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）也表达支持，还说现在不是批评「重要组织」的时候。

世卫组织与台湾的关系在疫情爆发前就已陷入紧张，过去3个月更加恶化。

据中央社今天报道说，WHO否认台湾曾警告武汉肺炎可能人传人，台湾中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥10日晚间表示，这是被WHO断章取义。

WHO否认台湾曾警告武汉肺炎可能人传人，指挥中心晚间回击“WHO断章取义”，台湾虽未明确说出“会人传人”，但强调非典型肺炎特性且病患均隔离治疗，已强烈暗示人传人可能。

中央社说，武汉肺炎疫情全球大流行，中美两国为了病毒发源地争论不休，美国国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）日前向中国呛声，强调台湾在12月31日便试图警告世界卫生组织（WHO）武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）可能人传人，但中国却直到1月20日都还否认疫情已发展为人传人。

WHO继秘书长谭德塞指控台湾对他歧视侮辱后，今天又宣称并未忽视台湾对武汉肺炎疫情的示警，辩称当时台湾的电邮并没有提到“人传人”的危险。

该报道称，台湾指挥中心发言人庄人祥今天晚间接受中央社记者电访时表示，“这是被WHO断章取义”，WHO并未揭露台湾通报的完整内容。疾管署去年12月31日透过社群媒体得知中国武汉发生至少7例非典型肺炎病例，中国向来习惯将SARS（严重急性呼吸道症候群）称为“非典型肺炎”，SARS本身就是一种由冠状病毒引起的严重人传人疾病。

庄人祥说，看到这项讯息后，疾管署基于SARS的防疫经验，对这项疫情讯息相当警惕，因此12月31日立即以电子邮件通报WHO国际卫生条例的联系窗口，要求提供更多有关疫情的讯息。

据庄人祥指出，由于当时疫情资讯不明朗，各种传闻不断，虽未在电邮中明确说出“疫情会人传人”，但有特别提及非典型肺炎的特性，以及中国的病患均隔离治疗，强烈暗示病例有人传人的可能性，以利世卫高度警觉，尤其疫情爆发时，中国正值有大量人流移动的春节期间，更需要警戒；但事后仅收到WHO回信称：“已将资讯转给专家同仁”。

该报道说，因疫情源自中国，疾管署除联系WHO，也同时联系中国疾病预防控制中心，希望取得更多资讯，中方仅提供一则国家卫生健康委员会的新闻稿。

庄人祥说，台湾当时强烈怀疑此疫情有人传人现象，但中国、世卫组织都无法透过既有管道厘清，因此12月31日当晚6时立即召开记者会，针对当天即将抵台的武汉直航班机进行登机检疫，就是基于疫情有人传人可能性的前提下进行的防疫措施。

庄人祥表示，1月中旬台湾派专家到武汉了解疫情状况、防疫作为以及病患暴露史，惊觉当地早已出现群聚事件，也正是那一次才让外界才了解到，疫情早已出现所谓“有限度人传人”。

中央社说，有关电邮的部分，庄人祥说，明天可能会在指挥中心记者会公布。

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