中兴独立非执行董事遭控性侵幼女被双辞

山东杰瑞集团高管鲍毓明被揭发性侵14岁养女4年，事件引起热议。他担任杰瑞股份副总裁兼首席法务官，已及中兴通讯独立非执行董事。据中国媒体报道，杰瑞集团已与他解除了劳动合同，中兴通讯也表示鲍毓明已辞职，辞职后不再担任公司任何职务。鲍毓明更被爆出，9年前曾撰文呼吁重视幼女性侵害。鲍毓明反指养女忘恩负义。报道未提鲍毓明是否受司法指控。

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据星岛日报今天报道说，山东高管性侵养女4年，做律师多年曾撰文吁重视嫖宿幼女。

该报道称，鲍毓明1972年出生，94年毕业于天津大学获工学学士学位，后来又获得管理科学以及计算机硕士学位，从学历看都与法律没有关系。他在个人网站自介，自96年取得中国律师执照后从事律师工作，后来亦获得美国律师资格。他目前亦是西南政法大学的兼职研究员，以及中国行为法学会的客座教授。

报道指讽刺的是，9年前，鲍毓明曾在个人微博中撰写一篇《从“嫖宿幼女”看未成年人保护的差距》，指出国家对幼女性侵害的打击存在不足，呼吁尽快采取有效的司法举措，避免给有特权的人物可乘之机。他又提到中国刑法中“奸淫幼女罪”，特指与不满14周岁的幼女发生性关系，该报道称，而值得注意的是，其养女表示被性侵时正好14岁。

自2015年底，在鲍毓明首次性侵时年刚满14岁的养女李星星（化名）之后，4年来李星星曾多次报案强奸但皆未果，期间李星星更是因被鲍毓明精神和肉体控制痛不欲生而数次自杀。直到2019年10月，在山东一位李姓律师的帮助下，辗转多个部门向当地检察院提交证据后，终于获得了立案侦查，但半年过去，该案件却如石投深潭没有了下文。

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